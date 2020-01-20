【親子好去處】近距離睇水豚再DIY揮春　品嘗柑桔主題甜品

每年農曆新年香港主題公園都會換上新春主題的裝置，今年海洋公園公特別以深受小朋友喜愛、全世界最大的齧齒動物水豚打造一系列新春打卡熱點賀鼠年，小朋友和爸爸媽媽可以一同參加免費工作坊，一邊製作水豚揮春，一邊近距離看可愛的水豚！ 攝影：余嘉文

鼠年將至，海洋公園以金鼠的親戚水豚為主角，於海濱樂園廣場設置數個打卡熱點讓大家和換上新春服飾的水豚拍照留念。「花團錦簇鼠豚陣」有多個互動影相位，包括當紅大鼓陣、富貴吉祥花燈和轉運揮春遊戲，歡迎訪客行大運。而「豐衣竹食豚樂池」則有可愛的水豚家族泡在噴出團團霧氣的竹林溫泉中，訪客可「融入」其中合照。

海洋公園以金鼠的親戚水豚為主角，於海濱樂園廣場設置數個打卡熱點讓大家和換上新春服飾的水豚拍照留念。

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另一邊廂，財神爺將連同運財童子童女亦會於大年初一至初九（1月25至2月2日）在「鼠豚獻瑞財神殿」大派賀年利是，並跟大家合照留念。

財神爺將與運財童子童女現身。

除了打卡熱點，當然少不免一睹水豚真身！小朋友可以到熱帶雨林天地，在教育大使帶領下觀察水豚及了解水豚的有趣知識。小朋友和爸爸媽媽更可以於初一至初九期間參與免費的「新春水豚學堂」，親自製作水豚揮春的同時，亦可以近距離一睹活潑可愛的水豚。

小朋友可以到熱帶雨林天地一睹水豚真身！

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農曆新年期間，香港老大街更會有「傳奇變臉賀新歲」，由國術變臉世界紀錄保持者韋瑞群大師，以及世界表演藝術錦標賽全球金獎得主韋飛雄，在香港老大街施展精湛的變臉絕技。

新春期間，海洋公園水都餅店打造了多款以柑桔為主題的甜品，特別推介原個柑桔造型且味道香濃的「柑桔朱古力蛋糕」，以及用上健康食材南瓜籽製作的「南瓜籽杏仁柑桔撻」，玩到累最適合去吃過甜品休息一下！

「新春開運來」開放時間

活動日期2020年1月18日至2020年2月9日

開放時間1月18、19、24日至2月2日及2月8、9日：早上10時至晚上7時

1月20、21、22、23日及2月3、4、5、6、7日：早上10時至晚上6時

光影盛夜：每晚6時30分至10時