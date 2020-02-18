【親子理財】如何讓小朋友正確使用利是錢　理財專家5大建議

過了正月十五，相信小朋友的利是錢已經拆得七七八八，但下一步家長應該如何處理小朋友的利是才正確呢？「充公」小朋友利是？先為小朋友保管？讓小朋友購買喜歡的玩具？開銀行戶口？親子理財專家李錦表示利是錢是訓練子女耐性及設立目標的好機會，但應該幾歲教小朋友管理利是？應該如何向小朋友灌輸正確理財觀念？李錦建議家長以下6招。 （資料圖片）

一．5歲起可學理財知識

過完一個新年假，小朋友收到利是當然會很高興，但家長應如何協助小朋友分配利是才令他們養成正確的理財習慣？甚麼年紀適合學習理財？

親子理財專家李錦說：「幼稚園中班至升小學前，即大約五至七歲的小朋友會開始有能力學習理財觀念，他們亦會學始討論如何使用利是錢。但對於五至六歲前的小朋友，家長應自行把小朋友每年的利是錢收起；若有多名子女，應以多個公文袋或盒子分別收藏利是錢，讓子女明白這是他們的利是錢。直至小朋友至六、七歲時，家長應鼓勵子女把收藏的利是錢拆開，點算有多少利是錢，若有2000至3000元利是錢，應為子女設立銀行戶口。」

幼稚園中班至升小學前，即大約五至七歲的小朋友，便可以開始學習管理利是。

二．認清收利是的背後意義

李錦此認為在收取利是錢時，其實是子女學習感恩的好機會，他說：「首先，家長應教導子女利是錢是一個『祝福』，與金額多少無關。家長應告訴子女，他們也會把利用錢送給其它人，所以這是一個『分享』的過程。家長應提醒子女，不要在收到利是錢時立刻拆開利是。」李錦認為延遲拆利對小朋友是有幾方面的好處，首先是避免子女認為金額較少的利是錢等於較少的祝福，可讓子女學習到「等待」的理財概念，教導子女不應處處作出比較。

他建議父母在提醒子女的過程中也能建立權威，如告訴子女應如何使用、在何時用利是錢，令子女明白到父母亦有權與他們一起管理金錢，亦能讓子女從提醒的過程中體會到父母的關心。

家長要及早認清收利是的背後意義

三．接觸金錢之前應定下規矩

另外，李錦認為家長可以陪伴拆利是，但要在接觸金錢前，應定下規矩。他說：「如不要一次過使用利是錢，要計劃好才買東西；又例如是使用『先儲錢，後用錢』的儲蓄方法，若有1000元利是錢，要儲起200元，才可使用剩下的金錢，儲起金額的比率沒有規定，按父母意願而變。不要即時滿足子女慾望，應訓練子女耐性，研究證實，比起沒有耐性的人，有耐性的人將來的成就會大得多。」

接觸金錢之前應向小朋友先定下規矩 (getty images)

四．有條件補貼子女購物

李錦認為「等待」對小朋友來說是很難學習的，肯等待的小朋友已經是十分乖巧。學習建立耐性在研究上稱「延伸滿足」或「延遲滿足」，是由先天因素、後天培育和父母榜樣三者組成，是通過生活逐步長時間累積的，如果當利是錢不夠買小朋友想要的東西時，家長可以酌情補貼子女。

他說：「即使利是錢足夠購買小朋友想要的東西，但佔總體金額太大，家長亦可考慮補貼部分金錢。例如子女已有4000元，想買4000元的物品，家長可以考慮補貼2000元，讓孩子在購買物品後仍能有一些儲蓄。這樣補貼金錢的技巧能讓子女學習等待，而父母亦能諒解孩子需要，達到教導子女理財的中庸之道，但要注意的是，補貼金錢不代表父母可以縱容孩子『要乜有乜』或『即要即有』。」

李錦強調藉補貼金錢教育孩子「等待」，家長應視乎子女有合理需要時才考慮補貼金錢。若子女已擁有兩部手提電腦，家長不應再補貼子女購買第三部手提電腦；但若子女已有一部使用多年的手提電腦，需要一部新的手提電腦，家長便可考慮補貼金錢。

(資料圖片/朱潤富攝)

五．開立兒童儲蓄戶口好處多

另外，李錦認為家長應為子女開立兒童儲蓄戶口，一方面是因為在開立兒童儲蓄戶口後，小朋友不容易隨時取用金錢；另一方面，銀行也會定期發放利息，家長可藉此機會教導子女儲蓄的重要性，並建立耐性（等待才有利息）。

他說：「值得一提的是，家長不必告訴子女儲錢利率低等較複雜的問題，只須教導子女明白儲蓄金錢、利息及累積財富，等基本理財概念即可。」他認為若小朋友已經擁有2000至3000元，不應繼續在錢箱儲錢，因為小朋友會對不能隨時取用金錢而感到非常惆悵。

李錦認為家長應為子女開立兒童儲蓄戶口(getty images)

最後，李錦建議家長不應為子女的八達通辦理自動增值，因為孩子可能不太明白自動增值的概念，認為金錢是「自動」增值出現的，實際上並沒有使用金錢。反之，家長應儘量避免辨理自動增值，讓子女在用畢金錢後，才告訴父母增值，明白金錢是有限的。另外，理財是需要長年累月的學習的，小朋友可在生活上學習理財。

家長不應為子女的八達通辦理自動增值，因為孩子可能不太明白自動增值的概念，認為金錢是「自動」增值出現的，實際上並沒有使用金錢。(資料圖片/朱潤富攝)