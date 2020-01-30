【武漢肺炎】幼稚園生用5片麵包做實驗　搓手液不敵勤洗手

洗手、洗手、洗手！病菌無處不在，只要我們不慎觸碰到受患者飛沫污染的物品，再接觸自己的眼耳口鼻，便極有可能「中招」！有幼稚園生在去年底用5片白麵包做實驗，查看細菌滋生的情況，發現用皂液洗手的效果遠遠優勝於其他方法，甚至比搓手液的殺菌效果還要好。

美國一班幼稚園生在去年12月底，用5片麵包進行實驗，分別直接將麵包從包裝袋放入密實袋、用手提電腦觸碰過、用髒手觸碰過、用皂液洗手後觸碰和用搓手液後，再用手碰麵包。

教師Jaralee 解釋，當時正值冬季流感高峰期，而孩子又正在學習霉菌的生長，因此她就決定和小朋友們親手做一次實驗，令他們對細菌的滋長更深刻。她在社交網站分享實驗結果時強調，他們做實驗的是課室，而不是實驗室，因此對過程不能過分嚴苛。

她又說，由於麵包有防腐劑的關係，實驗花了近3個星期的時間，才看得出明顯的差別。

(Jaralee Annice Metcalf FB圖片)

結果看到，白麵包從包裝袋直接掉進密實袋，是幾乎沒有細菌滋生。但令人驚訝的是，即使被手觸摸過，不過由於已用皂液洗手，麵包仍能保持潔白。反之，觸碰過手提電腦和髒手的麵包，觸摸範圍都明顯變成黑色，證明細菌滋生蓬勃。而利用搓手液消毒過雙手，亦不能阻止細菌生長。

事實上，美國疾病控制與預防中心（Centers for Disease Control and Prevention）指出，搓手液在雙手明顯變髒或油膩時效果不佳，因此中心建議，只有在沒有洗手液及清水洗手時，才使用搓手液。

因此，在觸摸過公共設施或進食之前，緊記洗手，確保衛生。

資料來源：Jaralee Annice Metcalf Facebook