【武漢肺炎】家中玩具滿佈細菌　必學7類玩具清潔方法

武漢肺炎疫情持續擴散，市民紛紛搶購口罩、消毒用品。家中有小朋友的家長更需要多加注意衛生，以防小朋友受到感染。不過很多家長會忽視小朋友玩具的衛生，隨意使用濕紙巾抹就當清潔完畢，其實不同材質的玩具，家長應該用不同方法清洗消毒。

對於不同材質的玩具，例如硬塑料、金屬或橡膠等等，我們可以使用不同的方法清潔。不過在詳細講解不同材質對應清室方法前，家長應該注意要使用專門為小朋友玩具設計的清潔劑或嬰兒衣物洗衣液，因為市面上常見的清潔劑多數採用以化學方法殺菌消毒，除了會對玩具本身造成損傷，小朋友誤將玩具放入口有機會損傷胃腸道，或接觸玩具導致皮膚過敏。

玩具應該用玩具專用的清潔劑清洗。（圖片：unsplash）

1. 毛絨玩具

毛絨填充的玩具可以放入洗衣機清洗（圖片：unsplash）

小朋友一定會有毛絨填充的玩具，只要標籤上標明可以水洗，便可以用手洗或放進洗衣機清洗。

手洗方法：

1.用小型的手持式真空吸塵器吸去玩具上的灰塵。

2.將玩具專用清潔劑用水稀釋，然後用海綿輕摩擦玩具骯髒的位置，在用布擦乾淨。

3.用另一塊濕毛巾將玩具沖洗乾淨。

4.用乾淨毛巾擦乾玩具。

5.將玩具放在陽光下曬乾。

洗衣機清洗方法：

1.檢查玩具有否破損，如有先修補。

2.將玩具放入洗衣袋內，連同兩條毛巾或其他需要清洗的柔軟布料一同放入洗衣機。

3.加入玩具專用清潔劑，開啟循環清洗。

4.用乾衣機烘乾玩具，或將玩具放在陽光下曬乾。

2.塑膠、樹脂類玩具

塑膠製玩具應該用溫和的清潔劑和水清洗。（圖片：unsplash）

大多數塑膠玩具只需要用溫和的清潔劑和水清洗，先用清水清洗表面灰塵，然後再用玩具專用的清潔擦拭。如果玩具表面有明顯污漬，則可以用玩具清潔專用消毒片浸泡，再用清水沖洗乾淨，最後將玩具晾乾。

3.木製玩具

木製玩具不能用浸泡方法清洗。（圖片：unsplash）

木製玩具不能用浸泡方法清洗，應該用消毒濕紙巾或白醋加水擦拭，最後放在通風處晾乾。

4.浴缸玩具

沐浴小鴨容易有細菌。（圖片：unsplash）

小朋友的浴缸玩具經常浸泡在水裡，容易滋生細菌。家長都應該每星期清洗這類玩具，將浴缸玩具浸泡在以50:50比例混合的熱水和白醋中，然後清洗並風乾。

5.金屬玩具

玩具車最重要是利用陽光消毒。（圖片：unsplash）

玩具汽車等金屬玩具可以用溫和清潔劑或消毒濕紙巾擦洗，再用清水擦洗乾淨後放到陽光下晾曬6小時以上。

6.球類玩具

皮球沾滿細菌。（圖片：unsplash）

小朋友的皮球沾滿細菌，用後應該清洗。用玩具清潔劑加上溫水，將皮球放入洗衣網袋內揉清洗，清洗後再放到陰涼通風處晾乾，避免直接在陽光下暴晒。

7.嬰兒牙膠玩具

嬰兒牙膠應該用蒸汽或沸水消毒法，或以奶瓶清洗劑擦洗，然後再用大量清水沖洗後晾乾。