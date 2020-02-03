【武漢肺炎】門把手成病毒溫床兒童易中招　醫生教兩招減感染機會

武漢肺炎疫情繼續於全球蔓延，除了飛沬和糞便，今日（3日）廣州市疾控中心亦對外表示，患者居家時可能經常觸碰的門把手、水龍頭也是病毒溫床，成為傳播途徑之一。另一方面，國家衞生健康委員會（衞健委）最新公佈，指兒童是最易受感染的族群。在這個非常時期，家長有什麼地方要注意？

慎防間接接觸

香港大學感染及傳染病中心總監何栢良昨日（2日）指，科學實證顯示新型冠狀病毒或可經糞便傳播。除了飛沫和糞便，今日廣州市疾控中心亦表示，曾檢測確診患者的居住環境，在他們可能經常觸碰的門把手、手機、電話、水龍頭、鍵盤、遙控器按鍵上收集樣本，發現存有新型冠狀病毒的核酸，成為隱形的傳播途徑。

家庭醫生關嘉美解釋，若是因眼、口、鼻等暴露於飛沬之中，屬直接接觸；若是透過糞便、門把手等途徑傳染，則屬間接接觸。家居門把手成病毒溫床，關醫生建議，可定時以1:99漂白水或火酒抹家中的門柄、電腦，並以清潔劑清潔水龍頭。回家後，第一時間以火酒消毒手機。公共設施更應值得留意，在街上應盡量避免直接觸碰門把手，可以腳推門，或以紙巾墊著手掌推，然後將紙巾妥當棄置。如需使用公用電腦，亦宜先以酒精消毒。

親子防疫遊戲

近日北京、山東、海南等地接連有嬰兒及兒童確診武漢肺炎，今日國家衞健委亦作最新公佈，指「兒童和孕產婦是新型冠狀病毒感染的肺炎的易感人群」。關醫生表示，現時是「病毒世紀，疫症會不停地來」。在這非常時期，她建議孩子應盡量留在家中，家長可以遊戲方式，灌輸下一代正確的防疫知識，好讓他們日後復課，也懂得自我防護。

「小孩子天性是喜歡探索，很難控制他們不胡亂周圍摸。家長與孩子在屋企遊戲的重點，可放在『什麼是乾淨？什麼是污糟？』，教育他們如何正確戴口罩、如何正確洗手、點樣用紙巾等。很多時小朋友也未必識得點用紙巾，要告訴他們，只可以紙巾的內層來觸碰自己的眼、口、鼻。同時提醒他們與其他小朋友接觸時，不要『攬頭攬頸』、不要分享食物、避免握手，以點頭形式來打招呼。」關醫生說。