【停課】提升英文閱讀能力　六大免費兒童英文電子書網站推介

武漢肺炎肆虐，學生們已停課了一段時間，在家中「全民抗疫」的同時，小朋友可能已經覺得有點悶了。想寓學習於娛樂或充實自己？家長們可以教小朋友到以下幾個提供免費英文電子書的網站，享受親子閱讀樂趣！

1. Archive

Archive的兒童圖書館提供超過3300本早至1728年的英文電子書，包括兒童詩、童話故事、文學書及歷史書等多款書籍，重點是它們都可以免費下載成PDF及與各種電子書格式相宜的檔案，非常方便！除了電子書外，網站還提供幾百萬款電視、電影、音樂及軟體等媒體的相關服務。

網址：https://archive.org/

2. the Rosetta Project

是由世界各地網民自願收集及翻譯書本的網站，大部分都是童書，最大的特點是書本中有很多温馨的精美插畫，而且每頁文字不多，部分圖書還設有中文翻譯，方便小朋友看得輕鬆又開心！不過，網站提供的書本並不多，也不能下載閱讀，可能會有點不方便。

網址：https://childrensbooksonline.org/

he Rosetta Project提供約450本英文電子書，大部分都是童書，插圖精美，部分圖書還設有中文翻譯（the Rosetta Project網頁截圖）

3. Baldwin Library of Historical Children’s Literature

收集了17世紀中至現在於英美兩地出版的兒童文學書，館藏超過6100本，包括兒童及青少年詩集、文學書、歷史書、小說、寓言及童話等多款文類，書籍也劃分成多種不同的種別，如動物、家庭、自然歷史、寵物、魔法及想像等，方便搜尋，部分書籍更提供xml格式以供下載。

網址：https://ufdc.ufl.edu/juv

4. epubBooks

提供超過3000本（包括約480本童書）免費英文電子書的英文網站，書籍種類繁多，有一大部分都是適合小朋友看的圖書，如兒童歷險故事、圖畫書、小說及童話故事。epubBooks不支援網上閱讀，設定個人帳號及綁定電郵地址後，可在網站免費下載EPUB格式的電子書。

網址：https://www.epubbooks.com/

5. Free-ebooks.net

網站除了提供經典兒童圖書128本，更有兒童有聲書約260本。不過，每個用戶經驗證電郵地址後，每月只能免費下載5本圖書（包括有聲書），想免費試看有聲電子書的大人小朋友可以試一試。

網址：https://www.free-ebooks.net/

6. Classic Reader

提供二十世紀初或之前的經典英文文學著作，包括著名英國作家狄更斯及莎士比亞，以及法國作家朱爾．凡爾納的作品，總共約有360本兒童讀物。這些書本由於年代久遠，因此沒版權疑慮，可以隨意列印及下載（如有疑慮，請向網站查詢）。Classic Reader的網頁設計比較簡單，廣告很少，提供了舒適的閱讀感受；不過，網頁的插圖非常少，亦沒有提供近代的書籍。此外，書籍可供網上瀏覽或下載，如要下載書本，只需簡單填寫姓名及密碼，登記為會員即可。不過，記者嘗試登記會員後，網站未能正常顯示，未能下載書本。

網址：https://www.classicreader.com/