【停課】免費幼稚園中英數常教材　學習英文拼音中文生字認讀

因應近日疫情，政府宣布全港中、小學及幼稚園繼續停課至4月20日分階段復課。不過停課不代表要停學，今次記者為大家整合幼稚園程度的免費學習教材，讓家長安排孩子停課期間繼續學習。

全科學習教材

新雅文化

新雅文化精選了不同科目的圖書、補充練習上載到網上供家長免費下載，學習資源會每星期更新，內容涵蓋中、英、數、常及趣味遊戲。當中3－6歲幼兒全科練習已經上載到第四星期，家長可以下載。

牛津大學出版社

牛津大學出版社及啟思出版社近期免費提供了大量電子學習資源，當中學前教育部分有「牛津幼兒快樂學習頻道」、「快樂學習工作紙」、特別為2-3歲幼兒而設的「預備班小小學習包」、適合3-11歲學童學習英語及數學的150本免費電子圖書「Oxford Owl」、「親子共讀小故事」、「互動遊戲」及「填色冊 」等等。

Education.com

適合幼稚園至初小，但亦有高小程度的資源。生動有趣、好玩。可付費subscribe 、亦可不付費試用。部分資源是不收費的。資源包括英文、拼音、數學甚至打字訓練、中文、日語等等。有訓練紙、lesson plan、online game 。online game 節奏可以頗快，如果小朋友對該課題未有一定認識，有時會有難度的。建議家長可先讓小朋友做訓練紙，能力鞏固後，再玩online game。

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中文科學習教材

香港耀能協會（APP－iOS版／Android版 ）

香港耀能協會早前研發了《學前語文秘笈》的免費APP，適合K1或以上程度的幼兒，更適合有潛在讀寫障礙的小朋友在家長和老師的指導下使用。

APP運用多元有趣的影片和遊戲，希望小朋友打好中文科聽、說、讀、寫的基礎能力，比起認字和默字，機構的專業團隊更希望小朋友學會學語文的技巧，提供學習的動機和興趣。因此，APP的內容亦以日常生活為主，幫助小朋友能學以致用。

聽說讀寫小奇兵（APP－iOS版／Android版 ）

適合K2至初小的學生使用，透過趣味遊戲鞏固語文基礎知識，加強學習動機，提升中文聽說讀寫的能力。APP內分有11個主題區，超過600個遊戲項目。每款遊戲也有「專家話你知」，家長可以從中了解遊戲背後的目標和意義。此程式於智能手機和平板電腦均適用。

語你同行（APP－iOS版／Android版 ）

此應用程式可以幫助一些語文表達能力較弱的小朋友，組織句子以表達個人的想法和情緒。程式內設有常用詞彙的圖片，包括人物、動作、地方、食物、情緒等等，可以用作生字認讀，也能拼砌句子。程序設有廣東話發音，可以邀請小朋友跟着試讀，學習表達，與人溝通。

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英文科學習教材

Esl-kids

網站提供的課程分級別，分進度，分類型，由Pre School 到小五程度的工作紙都有。

kizclub

有學習字母、拼音、英文生宇及不同生活題材等的工作紙、小手工、小書等。

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數學科學習教材

Math-aids

此網頁的程度由幼稚園到小學也有，家長往下拉可以看到不同主題的工作紙，再進入頁面選擇不同的程度，為子女度身訂造數學練習。只要到上一頁再次按下Create it，便能以相同的題目條件下創作出新的工作紙，為小朋友印製多頁工作紙。

Softschools

這個網頁以主題分類，但不能自行製作，假如想為小朋友添加額外的同類練習，也是個好選擇。部分題目有彩色印製，較為吸引。

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常識科學習教材

臨危不亂、（APP－iOS版／Android版 ）

這個APP是由香港消防局推出，目的是讓小朋友知識遇上緊急事件時的處理方法，包括火警、交通事故、遠足意外，甚至是機場事故的運作。APP中的圖畫精美，也非常貼地，趣味十足，家長可以和小朋友一起玩遊戲，再一同學習。

MarcoPolo Weather（APP－iOS版／Android版 ）

這個APP適合幼稚園和學前小朋友，目的是讓他們了解不同的天氣，會令環境有不同的變化，而APP也會提供不同的物品和衣物給小朋友選擇，令他們明白不同的天氣下，所攜帶的物品也有所不同。

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親子小手工

ABC Kids

由本地資深教育工作者Miss Duscha推介，由澳洲ABC Kids平台製作的網頁，提供不少卡通人物為主題的工作紙，部分也是小朋友十分熟悉，例如Peppa Pig、湯馬仕小火車、Noddy等等，內容包含趣味小手工、填色和小遊戲。

How to make origami（APP－iOS版／Android版 ）

這個APP很適合親子之間消磨時間，提供的摺紙類別也很多，家長可以根據小朋友的興趣，和他們一起跟着動畫學摺紙。每個步驟也有動畫教授，也可以無限次重複查看，不用擔心摺不來！

Canon Creative Park

Canon Creative Park 精選一系列美工及學習素材讓爸爸媽媽免費下載，教材不但有趣味亦有教育性，小朋友可以發揮創意。學習素材按照年齡劃分，爸爸媽媽可以按照小朋友年齡層選擇適合素材。

All About Coloring

這個網站提供圖畫範本供大家印出來填顏色，適合0至13歲小朋友，網站更有以連連看、數字、英文等等作主題的教材。

Mrprintables

這個網站提供簡單小手工素材，小朋友可以將素材列印，然後剪下載按指示粘貼。