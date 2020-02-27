【停課】免費幼稚園中文學習APP　培養小朋友興趣及主動

新冠肺炎（俗稱武漢肺炎）每天仍有新增個案，教育局早前宣布學校延長停課至4月20日。幼稚園小朋友正如一片海綿，原本正在學校中快速地吸收知識，在停課期間，不少家長對幼兒的學習停頓也感到憂心。有社福機構的專業團隊研發和優化了一個幫助K1或以上的幼兒，在家長或老師的指導下，仍能有效學習中文。另外，只需在機構的社交平台登記，便有機會獲得免費的學習遊戲卡。 （程式內容圖片由機構提供)

在停課期間，很多家長都會擔心小朋友的學習進度。香港耀能協會早前研發了《學前語文秘笈》的免費APP，適合K1或以上程度的幼兒，更適合有潛在讀寫障礙的小朋友在家長和老師的指導下使用。

APP運用多元有趣的影片和遊戲，希望小朋友打好中文科聽、說、讀、寫的基礎能力，比起認字和默字，機構的專業團隊更希望小朋友學會學語文的技巧，提供學習的動機和興趣。因此，APP的內容亦以日常生活為主，幫助小朋友能學以致用。

下載《學前語文秘笈》：iOS版／Android版

設有6個單元

APP包含6個單元主題：我的身體、我的家人、我的學校、我愛閱讀、大自然真美麗和環保。每個單元皆有影片、互動問答和兒歌朗讀，顧及幼兒的聽、說、讀能力發展。

而且，遊戲的設計由淺入深，必須完成K1至K2程度的小遊戲，才能解鎖更深程度K2至K3的關卡。而遊戲的內容可以吸引小朋友學習中文字的形、音、義，透過視覺感知、語音意識、構字能力、書寫技巧等等，讓小朋友隨著遊戲，達到學習的目的。

設有6個學習單元。

+ 5 + 4 + 3

神秘過關獎賞

送出遊戲卡玩AR遊戲

除了利用手機APP玩遊戲之外，如果家長手持特製的遊戲卡，便可以和小朋友玩隱藏版的AR遊戲！小朋友利用單字卡，可以嘗試拼砌目標詞彙，然後用APP內掃瞄，便可以看到立體動畫，也能聽到詞彙的發音，鞏固之前所學。

如果家長有興趣索取免費遊戲卡，可到香港耀能協會的Facebook專頁查詢，機構現送出80套，詳情可與機構聯絡。