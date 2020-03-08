傾斜的嬰兒床易致意外　教你選購及擺放嬰兒床的6個建議

美國聯邦機構消費品安全委員會（CPSC）在過去15年間，接獲過千宗因嬰兒使用傾斜的睡眠產品而發生意外的報告，有嬰兒在使用這些產品後，頭部或身體撞傷，出現呼吸困難、脊柱側彎等問題，甚至死亡。為此，CPSC在上年發表了一份報告，調查不同傾斜度的嬰兒床對嬰兒的影響，並建議家長如何選擇合適的嬰兒牀。

美國聯邦機構消費品安全委員會（CPSC）在2005年1月至2019年6月期間，接獲高達1108宗關於嬰兒使用傾斜睡眠產品而發生意外的報告，當中更有73名嬰兒死亡。

為了深入瞭解當中原因，CPSC聘請了美國阿肯色大學醫學院生物力學專家Erin Mannen及其團隊進行研究。過程中，研究員把10名平均4.2個月大的嬰兒放到不同的嬰兒牀上，觀察他們在仰臥、俯臥及不同傾斜度的嬰兒床內的身體反應及血氧含量，評估嬰兒牀的安全性。

傾斜的嬰兒床易致各種意外 已被大量回收

研究結果顯示，沒有任何一款測試的傾斜睡眠產品可以確保嬰兒睡眠安全，特別是那些傾斜了超過20度的睡眠產品，它們令嬰兒更常使用肚皮的肌肉呼吸，使嬰兒疲倦，難以反轉身體，造成窒息；而且，傾斜的牀或設有彎曲坐位部分的睡眠產品，會令嬰兒身體屈曲，使他們更容易轉身，增加發生意外的機率。

產品設計方面，傾斜的睡眠產品在加壓實驗後，比嬰兒床床墊更容易損壞，牀的表面變得柔軟，嬰兒因此更難發力改變睡姿，容易引致意外。

除了窒息，傾斜的嬰兒床亦會造成其它非致命的意外，如頭部或身體撞傷、呼吸困難、脊柱側彎、扁頭及斜頭等，不容忽視。

因應研究結果，現時多間發售傾斜嬰兒床的廠商，如Fisher-Price（費雪牌）、Summer Infant及Delta Enterprise Corp. 已經收回這些嬰兒床。不過，家長們亦要警愓，時時注意寶寶的睡姿，並留意CPSC對選擇嬰兒床的建議：

按圖即睇選擇及擺放嬰兒床的6個建議：

+ 3 + 2

總括而言「Bare is Best」，保持嬰兒床清空，並確保牀褥不要傾斜，便可大大減少意外。如果你害怕寶寶受冷，幫他多穿點衣服便可以了。

另外，值得一提的是，家長亦不應讓嬰兒俯臥在牀上，因為嬰兒不習慣用俯臥的方式，去維持這個姿勢，並同時抬頭保持呼吸，很容易窒息。

消委會上年測試嬰兒床床褥 精明選擇合適床褥

另外，消費者委員會在上年測試了8款嬰兒床床褥，發現當中有半數未能符合歐洲安全標準，其中3款包括Minimoto、Candide和0/3 baby床褥硬度不足，有機會引致窒息意外；C-Max尺寸則貨不對版，或容易夾住嬰兒。而總評分最高的是宜家（IKEA）的兩款彈簧、泡膠床褥，在各方面評分都優勝，而售價更是各樣本中最便宜。

消委會提醒家長在選購嬰兒床褥時，除了要選擇硬度達標，也需要注意床褥與嬰兒床的尺寸是否合適，否則也會有危險。