【肺炎停課】不用上學每日晚睡晚起　小朋友作息時間大亂影響成長

因新型肺炎（俗稱武漢肺炎）關係，小朋友們已停課了一段時間，在家學習期間，有沒有出現以下情況？朝早不願起床、失眠、起床後仍然覺得眼瞓、情緒大起大落……如果有，小朋友的生理時鐘很可能已經被打亂了！紊亂的生理時鐘究竟會對小朋友造成甚麼影響？家長們如可以如何幫小朋友調節正常的生理時鐘，培養良好睡眠習慣？

近日最令家長頭痛的，相信是小朋友的生活作息因停課完全被打亂，每日晚睡晚起， 英國一項研究證實指，晚睡或睡眠時間不規律，會影響兒童發育、容易發胖、增加近視機會，甚至會影響心臟健康。

此項研究由英國倫敦大學學院的研究人員在《流行病和公共衛生雜誌》上報發表，研究人員調查了1萬多名7歲兒童的睡覺情況，發現如果睡眠時間不固定，或超過晚上9時才睡覺，小孩在閱讀、數學等方面的成績會較差，而且女孩所受影響更大，影響程度更會不斷累積。

另外，研究又調查了3歲和5歲兒童的睡眠情況，發現3歲兒童的睡眠時間最不規律，約五分一的3歲受訪者沒有固定睡覺時間。研究人員指總體而言睡眠不規律對所有年齡階段的小孩都有影響，他們的反應、空間認知能力會有所下降。研究人員又解釋，睡眠不足或不規律會影響身體的自然節奏，干擾大腦對接收和處理外界資訊。

晚睡對兒童影響：

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負責這項研究的倫敦大學學院教授艾曼達·薩克爾認為，家庭環境混亂也可能是導致兒童睡眠不規律的原因，而且環境因素對兒童認知能力也有影響。不過即使將這因素考慮在內，睡眠與智力發育仍有密切關係，因此建議家長盡早幫小孩養成良好的睡眠習慣。

小朋友正值發育期，充足的睡眠對小朋友的腦部發展及身體健康十分重要。小朋友不單要睡得合時，還要睡得充足，才能確保有良好的生理時鐘。

美國兒科學會表示，充足睡眠可以增強小朋友的專注力和記憶力，有助學習和調節情緒，並改善心理和身體健康。相反，睡眠不足會增加受傷、高血壓、肥胖和抑鬱的機率。American Sleep Association (ASA)亦指出，缺乏睡眠的小朋友容易出現各種精神問題，如脾氣差、集中力弱及健忘，容易引發負面情緒，甚成造成焦慮及抑鬱。

按圖睇清家長可以怎樣幫小朋友調節生理時鐘：

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據ASA引述的一份研究報告顯示，約7成的小朋友在5歲前都可以自行控制和管理睡眠，如果小朋友在5歲前不能建立良好的睡眠習慣，會影響他們日後在學校的表現及和行為。

在家學習令小朋友有更大的自由安排時間，小朋友可能因此而會變成「甩繩馬騮」，玩至深夜，翌日沒有足夠精力學習，距離復課仍有一段時間，建議家長藉此訓練小朋友自律，讓他們明白到建立正常作息習慣的重要性，回復規律的生活。

參考資料：UCL、Sleep Foundation、Sleep Association