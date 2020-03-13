【食魚會變聰明？】多吸收奧米加3智商更高　營養師建議食三類魚

很多爸爸媽媽都會讓小朋友吃多點魚，希望孩子能夠吸收Omega-3，美國註冊營養師梁慧思指出Omega-3有助小朋友腦部發展及視網膜發展，亦推介數款適合小朋友吃的魚類。

一份發表在英國刊物《科學報告》的研究指出，Omega -3可改善兒童睡眠質素、提高認知能力及智商。負責研究的美國賓夕法尼亞大學研究人員選取了541名9至11歲的兒童，通過調查問卷瞭解他們過去一個月吃魚的頻率，更利用韋氏兒童智力表測試語言能力和非語言能力。此外，亦邀兒童的父母填寫與睡眠質素有關的調查問卷，內容包括睡眠持續時間、夜醒頻率以及日間嗜睡情況等。

分析調查結果後，研究人員發現每周較多吃魚的兒童比較少或不吃魚的兒童在智商測試中高出4.8，此外，睡眠障礙亦有減少，顯示睡眠品質有所改善。研究人員建議盡早給兒童吃魚，最早10個月大就可以。

此外，英國曾有一項研究指出，頭圍較大的嬰兒長大後會更聰明，如果媽媽每天攝取Omega-3，再用母乳餵哺孩子，便能影響到孩子的頭圍大小，從而讓孩子變得較為聰明。營養師梁慧思亦指出，小朋友攝取足夠Omega-3有助腦部發展及視網膜發展，降低患心臟病和某些癌症的風險，當中以魚類最能讓孩子直接吸收Omega-3。

美國註冊營養師梁慧思建議，小朋友可以從以下三類魚類中吸收最多Omega-3：

勿用炸的方式烹調

梁慧思提醒，Omega-3在過熱的溫度下會影響結構導致流失，因此不建議用炸的方式烹調魚類，她表示想將魚烹調至香脆口感的話，可以用煎或先焗後煎處理。而蒸魚和水煮魚使用的溫度較低，比其他烹飪方法更好地保存了魚類中有益的omega-3脂肪酸。

炸魚的Omega-3最少，亦最不健康。（Photo by meelan bawjee/ unsplash)