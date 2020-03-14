【肺炎停課】長困家中感壓力　5個方法讓親子在疫中尋樂

近日社交平台廣傳的應景改編歌《My Class Will Go On》，正好譜出停課期間的教育新常態，瞬間成為一時熱話。歌詞指出在疫情的影響下，教師讓學生登入視像會議平台，將實體課堂轉化為網上教學延續下去。在這非常時期，師生以教育科技連繫，重新投入早會、實時課堂、輔導班、小組討論，甚至補課等。然而，長時間待在家中也可能令人倍感壓力，甚至覺得生活儼如「困獸鬥」，影響身心靈健康，此時便需要妥善規劃網上學習時間表。【編按：撰文為香港教育城發展部主管洪婉玲】

學生平時在校園內有「轉堂」、小息、午飯等小休時間，又能參與各種活動伸展肢體和與同學傾談，放鬆心情，使他們在學習及休憩之間取得平衡。因此，設計網上學習時間表時，也不要忽略小休、舒展和放空的重要性。常言：「喜樂是良藥。」保持身心開朗、鍛鍊正面心態、學習感恩，是面對逆境的致勝之道。在抗疫期間，可如何尋找樂趣呢？以下是一些小錦囊供參考：

均衡生活時間表

這場疫情帶來全新挑戰，許多教育工作者只能「摸石過江」，隨機應變。當局方宣布延後復課日不早於4月20日，大部分學校始透過視像會議工具進行實時網上課堂，以追趕課程。

無論學校是按照原來的時間表上堂，又或重新訂立時間表也好，孩子都要重新適應學習，容易影響情緒。家長可和孩子一起設計均衡生活時間表，以學校的時間表為基礎，加入休息、活動、閱讀和功課時間，讓孩子重投健康而有規律的日常，減低不明朗、難掌握的元素，從而舒緩不必要的心理壓力。另外，家長能清楚孩子的日程，心境自然也會開朗起來。

親子動手做

由於孩子在停課時缺少戶外活動，也少了與友人互動的時間，家長可為他們安排一些適合其年齡的「動手做」活動，並加入有趣味的學習元素。例如：對於年幼的孩子，父母可和他們從準備早、午、晚三餐，學習均衡飲食金字塔、每類食物的營養、管理買餸的預算、控制做菜的時間等，當中包含數學、常識、科學等知識及應用，也讓他們明白媽媽或工人姐姐每天為他們準備食糧的辛勞，學懂欣賞及感謝他人。

至於年長的孩子，則可以和他們設計主題式桌上遊戲，就如人生規劃、理財等，把思考個人未來發展、了解自己的興趣及能力融入遊戲中，助人自助，讓他們掌握自己的想法，為人生目標和未來計劃訂立框架。同時，這些活動能造就不少優質的親子溝通時間，增加互相了解。

容讓「放空」

當孩子每天努力學習，特別在星期天，除了舉行家庭活動外，也應讓他們有「放空」時間，讓腦袋隨心思想。即使是百無聊賴的思緒，甚或讓腦筋停下來什麼也不思考，也有助緩衝日常生活帶來的壓力和疲倦，過程就如把背包中的物件倒出來，讓自己鬆一鬆，之後再重新放入有用之物，恢復精神。

學習感恩

擁有半杯水，大家所感到的是埋怨還是感恩呢？這實是個人心態的選擇，前者帶動負面情緒，愈埋怨愈不開心，且會影響身邊人；後者卻使人擁有正能量，愈懂得感恩，就愈能處理逆境，亦可感染其他人。

這種正面心態需要培育及實踐，重點不是單純為某情況而感恩，而是從身處的困境中找到感恩之處。例如：不為自己有的口罩比朋友多而感恩，而是因自己有足夠的口罩與其他人分享而感恩。感恩不但能使心情豁然開朗，當中的分享更能產生無法以物質代替的滿足，滋潤心靈。

未來是多變、難掌握和預測的，藉著這次疫情帶來的外在困境，家長可與孩子一同學習如何以平常心自處，在逆境中尋找喜樂，塑造內在身心靈健康的條件，成為擁有21世紀技能的達人。