【我家孩子不一樣】劏房女孩獲學樂器機會　珍惜當下擺脫家暴陰霾

在香港，家長為求子女入到名校，總會安排小朋友學最少一種樂器，或許有時操之過急，家長的壓逼令小朋友討厭學樂器，甚至學樂器變成了另一種「考試讀書」的心態，不過即使如此，他們最少還有機會去接觸音樂，但在社會上還有一群基層的小朋友羨慕著，希望自己有朝一日，也能如願地踏上學音樂的道路。

獲得免費學樂器機會 音樂帶她走出陰霾經歷

13歲的家宜和弟弟、媽媽3人逼在大角咀狹窄的劏房，彼此也沒有私人空間，三人共睡一張組合床，家宜獨自睡上層，而弟弟、媽媽則睡下層。每當夜幕降臨，姐弟二人不時會在噩夢中驚醒，全因他們童年時遭受到家暴的黑暗經歷，心中的傷口遲遲未能癒合所致。

在社工的協助及轉介下，家宜獲得「音樂兒童基金會」提供的四年免費學小提琴的機會，一星期會有兩至三次課堂，上課地點亦是接近家宜住所附近的社區中心。家宜媽媽憶述：「佢情緒容易唔穩定，大聲少少都會好驚，老師更同我講『家宜好似唔係好識笑咁』，不過自從佢學咗小提琴後，個人有返啲自信，覺得自己有一技之長，學到新歌都會主動拉畀我聽炫耀下。」除了更有自信之外，媽媽認為在中心學小提琴令她認識到更多朋友，都是令女兒更開朗的原因。

珍惜機會 用興趣克服環境

家宜一家三口住在目測約二百呎的劏房單位，到處都放滿雜物，不過仍無礙家宜練琴的決心。她不但會自行上網尋找樂譜練習，沒有譜架的她，會把樂譜架在摺椅或電腦枱上，雖然姿勢上會比較辛苦，需要低頭看譜，有時在練習途中樂譜更會跌在地上，不過家宜早已習以為常。

能夠令家宜努力的原因除了是喜歡音樂，另一方面則是她意識到，能學樂器對於自己的家庭環境來說是奢侈的事！尤其是在成長中，家宜身邊的同學不乏有私人導師教授樂器，這讓她羨慕不已，因此現在難得有四年免費學習的機會，能走多遠便多遠，四年後惟有靠網上平台自學。而這件事亦令家宜媽媽感到內疚：「好似我自己比唔到啲咩佢咁，住又住得唔好，會全力支持佢學樂器，唔係想佢有咩大成就，只係想佢係樂器到搵到開心同自信！」

家宜即使經歷過家暴，由完整家庭變成單親家庭、一家三口住劏房，但她卻積極面對生活，珍惜每一次擁有的機會。書盡力讀、琴盡力練，遭遇不幸也不是放棄自己的藉口，運用自己的人生拉奏出最圓滿的樂章。