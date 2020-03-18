看到孩子畫作讚一句漂亮就算？應該要這樣反問…｜Canace@ArtsEdge

疫症期，小朋友長時間留在家中，塗鴉、畫畫、塗色都成為他們的娛樂和情感宣洩工具。藝術對於兒童情感和認知發展有相當的重要性。如何與孩子互動，用什麼方法聊聊他們創作的藝術作品其實十分重要，我們學懂如何透過作品與孩子溝通，你會了解到孩子不同的面向和當下情緒，趁著疫情在家的時間或者會更了解孩子内心世界。【編按：作者為藝術家Canace@Artmapping】

當小朋友無法用語言表達自己的情感時，藝術創作成為他們釋放天性的絕佳機會，譬如畫畫、手工藝、陶藝，甚至是STEM實驗小活動，藝術幫助小朋友表達開心與悲傷甚至是憤怒的情感。藝術還幫助小朋友更好的整理對外部世界的觀感，到底我們看孩子的畫時要注意什麼呢？

誇獎孩子要用對方法

當孩子給家長展示畫作時，許多家長的第一反應是想都不想就說：「好漂亮」，或者詢問「你畫的是什麼呀」。這些都是善意的誇獎，而孩子亦需要適度的讚賞。但這樣的溝通方式適當時候用就會收成正果，每日如是就會顯得敷衍了。家長和老師經常使用漂亮，有趣這些字詞來形容孩子的作品，我們都忽略作品本身的細節和價值，我們需要的是用一種更積極、有益的好奇心和孩子對話。

對孩子的作品抱有好奇心

成年人對新資訊的吸收總有種惰性，但對孩子必須有強烈的好奇心，與他們同一陣線，有時「你畫的是一個太陽嗎？」孩子的真實答案很有可能和你的猜測大相逕庭。可能一隻怪獸，一隻大笨象，一個純粹的圖案，孩子對你看不出來有可能會失望，並進而開始懷疑自己的表達能力。因此我們應換個角度，引導孩子親自訴說故事。客觀的描述畫面的內容，可以幫助孩子建立起正確的認知，慢慢的學會如何描述自己的藝術作品。

在談論過程中，你會發現不同的孩子在作畫時，風格不一樣，用到很多顏色畫畫時，你可以說「這幅作品的顏色有很多，有哪幾種，您可以說說嗎？」。當孩子努力的畫線條時，可以說「你今天畫畫很有趣，線條都動起來了」。甚至可以聊一聊孩子作畫時用的畫筆，畫布上面留下的圖案的顏色和形狀、不同顏色混合在一起後形成的新的顏色。任何關於畫作本身的內容，都有助於孩子學會表達自己的藝術體驗。

讓孩子自己說出口

引導孩子表達自己尋面和感受，有一句話非常有用：「可以請您介紹您的作品嗎？」很多有趣的對話就是在藝術創作的過程中不經意產生的，正如藝術創作時當下的情緒會引發靈感一樣。

孩子創作時，家長可以坐在小朋友的身邊，靜靜的觀察，並傾聽小朋友的自言自語。從而了解孩子在想什麼，或過程中的忽發其想，靜靜的觀察孩子作畫是一件很好的親子活動，孩子感到創作被尊重，他的表達能力都會越來越強，這樣孩子每過一段時間都可以自發地體驗藝術活動和提高創作動機，從而產生更多新的藝術體驗和想法。