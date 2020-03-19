小朋友由幼稚園升上小學的階段，對於家長來說都是相當大的挑戰，由小朋友K2開始已要為小一面試備戰，同時又要為自行分配學位及統一派位選校而煩惱，我們明白家長在升小的過程所面對的困難，特別邀請到兒童發展及升學專家Ken Sir，為家長逐一講解各熱門校網分析，及直資私立小學的面試貼士。

受新型肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情影響，家長都會減少人外出，有見及此，我們在3月16日起，將舉辦一連24場網上選校答問大會，家長只要安坐家中，就可以聽Ken Sir的講解，更可即時對答及提問。

Ken Sir【小學62至66校網 – 荃葵青區 】官津及直私小學答問大會

無需出門、在家直播互動

因應疫情發展及家長們的健康風險日益嚴峻，答問大會以Zoom視像直播形式舉行，報名的家長會於前一天透過email或whatsapp收到登入連結及密碼。

每組家長均有發問機會

參加者可以透過視像直播跟Ken Sir互動發問！為讓每位參加者都有發問機會，每個時段的收生上限為10組家長，名額有限，欲報從速！

答問大會將會涵蓋62至66校網內的官津及直資私立小學 (排名不分先後次序)︰

官津小學 (62校網) – 靈光小學、中華基督教會全完第一小學、中華基督教會基慧小學(馬灣)、香港道教聯合會圓玄學院石圍角小學、路德會聖十架學校、寶血會思源學校、中華基督教會基慧小學、深井天主教小學、寶血會伍季明紀念學校、天佑小學、荃灣潮州公學、柴灣角天主教小學、香港浸信會聯會小學、天主教石鐘山紀念小學、海壩街官立小學、荃灣官立小學、荃灣天主教小學、荃灣公立何傳耀紀念小學

官津小學 (64校網) – 石籬聖若望天主教小學、石籬天主教小學、聖公會主愛小學、慈幼葉漢千禧小學、慈幼葉漢小學、嗇色園主辦可信學校、梨木樹天主教小學、聖公會主愛小學(梨木樹)

官津小學 (65校網) – 中華傳道會許大同學校、中華基督教會全完第二小學、基督教香港信義會葵盛信義學校、聖公會主恩小學、柏立基教育學院校友會李一諤紀念學校、聖公會仁立紀念小學、聖公會仁立小學、東華三院高可寧紀念小學、中華基督教會基真小學、佛教林炳炎紀念學校、亞斯理衛理小學、祖堯天主教小學、佛教林金殿紀念小學

官津小學 (66校網) – 郭怡雅神父紀念學校、東華三院黃士心小學、東華三院周演森小學、青衣商會小學、中華傳道會呂明才小學、聖公會何澤芸小學、聖公會青衣邨何澤芸小學、荃灣商會學校、仁濟醫院趙曾學韞小學、聖公會青衣主恩小學、保良局世德小學、保良局陳溢小學

直資私立小學 – 玫瑰蕾小學、地利亞(閩僑)英文小學

日期：2020年3月25日（星期三）

時間：20:00 - 20:45

地點：Zoom視像直播

費用：$100 /位

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