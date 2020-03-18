小朋友由幼稚園升上小學的階段，對於家長來說都是相當大的挑戰，由小朋友K2開始已要為小一面試備戰，同時又要為自行分配學位及統一派位選校而煩惱，我們明白家長在升小的過程所面對的困難，特別邀請到兒童發展及升學專家Ken Sir，為家長逐一講解各熱門校網分析，及直資私立小學的面試貼士。

受新型肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情影響，家長都會減少人外出，有見及此，我們在3月16日起，將舉辦一連24場網上選校答問大會，家長只要安坐家中，就可以聽Ken Sir的講解，更可即時對答及提問。

Ken Sir【小學40校網 –深水埗區 】 官津及直資私立小學答問大會

無需出門、在家直播互動

因應疫情發展及家長們的健康風險日益嚴峻，答問大會以Zoom視像直播形式舉行，報名的家長會於前一天透過email或whatsapp收到登入連結及密碼。

每組家長均有發問機會

參加者可以透過視像直播跟Ken Sir互動發問！為讓每位參加者都有發問機會，每個時段的收生上限為10組家長，名額有限，欲報從速！

答問大會將會涵蓋40校網內的官津及直資私立小學 (排名不分先後次序)︰

官津小學 – 大坑東宣道小學、聖公會聖安德烈小學 、五邑工商總會學校、聖公會基福小學、香港四邑商工總會新會商會學校、福榮街官立小學、白田天主教小學、天主教善導小學、瑪利諾神父教會學校(小學部)、深水埔街坊福利會小學、聖公會聖多馬小學、聖方濟愛德小學、基督教香港信義會深信學校、寶血會嘉靈學校、旅港開平商會學校、荔枝角天主教小學、深水埗官立小學、聖公會聖紀文小學、聖公會基愛小學、中華基督教會協和小學(長沙灣)、李鄭屋官立小學

直資私立小學 – 保良局蔡繼有學校、英華小學、聖方濟各英文小學、九龍禮賢學校、新會商會港青基信學校、崇真小學暨幼稚園、啟基學校、聖瑪加利男女英文中小學、德雅小學、地利亞英文小學暨幼稚園、德貞小學、嶺南大學香港同學會小學

日期：2020年3月23日

時間：21:30-22:15

地點：Zoom視像直播

費用：$100 /位

立即報名