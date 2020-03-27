【肺炎停課】課程創辦人推介5款桌遊　玩住建立孩子邏輯專注力

受新冠肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情影響，全港學生停課已經接近兩個月，復課遙遙無期，小朋友留在家中可以玩得都可能已經玩過，不想他們整天看電視或拿著手機，爸媽們是時候要花心思想想新意。但在家中地方有限，太大的遊樂設施又未必可以玩到，適合一家大少玩的桌遊是出動的好時候。市面上的桌遊五花百門，家長要如何選擇適合的遊戲呢？

專辦桌遊課程的Acornfield Academy的創辦人兼課程總監Ms Ho特別為大家推介5款多功能的桌遊，有適合4歲至8歲起的小朋友參與，透過遊戲可以培養兒童的認知、語言表達、邏輯思維、專注耐力、手眼協調、解難、社交、情緒智商等多元智能，讓小朋友邊玩邊學習。 (圖片由受訪者提供)

Ms Ho 舉辦的桌遊課程很多都選用德國兒童玩具生產商HABA的產品，她表示HABA的益智棋種類繁多，有多年木製玩具經驗，玩法多變，她說：「今日大家都講『遊戲中學習』，似乎家長們都應該明白『遊戲』是小朋友生活中不可或缺的一部份，但如何選取合適的『遊戲』呢？玩益智棋除了可以培養良好親子關係，合適的益智棋更可以培養小朋友不同的多玩智能。例如可以培養幼兒認知、語言表達、邏輯思維、專注耐力、手眼協調、解難、社交、情緒智商等。」

(圖片由受訪者提供)

她表示近年很多著名小學的小一入學試也開始加入玩桌面棋元素，因為透過小朋友玩棋的表現可以觀察他們多方面的能力。Ms Ho說：「禮儀、情緒智商、數理、邏輯等表現都可以在玩桌遊時觀察得到及學習得到，而且一班小朋友一起玩棋更可提升社交能力及熟習面見時的環境，家長與小朋友玩棋亦可建立良好親子關係。」

5款桌遊推介

Castle Climbing Frog

參加人數：2 至 4 人 適合歲數：5 歲或以上 啟發多元智能：合作、記憶力、手眼協調

遊戲介紹：以前的日子好安逸呀！小青蛙法蘭只要在城堡池塘中為公主尋找金球就好，可是現在不同了，池塘裡的水花飛濺得愈來愈頻繁，每天都會有不同的東西從城堡各窗口滾出──侍女找不到她的毛線球、魔術師找不到他的水晶球，就連廚師都掉了一顆圓滾滾的高麗菜──只有擅長攀登的小青蛙法蘭能幫他們找到遺失的物品。可是，每扇窗戶的百葉窗都沒開，在爬上陡峭的城牆之前，小青蛙法蘭必須先找出各城堡居民分別住在哪一間。你能幫法蘭將所有東西物歸原主嗎？

Jungle Treasure

參加人數：2 至 4 人 適合歲數：6 歲或以上 啟發多元智能：專注力、解難、抗壓能力（限時內完成任務）、數學概念

遊戲介紹：每位玩家抽出挑戰卡牌，限時內完成任務，任務包括1拋起寶石並接住，可訓練手眼協調；2利用木𥖁拼砌出卡牌相同形狀，可訓練平衡手部協調；3在小卡中尋找相同圖案，從而增強記億力；4找出相同顏色的寶石放在卡上，有效提升專注力；5.所有玩家以最快速度保護探險家，從而提升小朋友敏捷程度。

Conex -益智棋類

參加人數：2 至 4 人 適合歲數：8 歲起 啟發多元智能：邏輯、策略

遊戲介紹：Conex不單只是一款卡牌遊戲，它還講究心機，遊戲進行時，你必須專心擬定出牌策略，好獲得最多分數。別忘了「動作卡」和「動作星星」能讓你平步青雲。角角性情古怪，它偏愛同色夥伴，出牌還得照著規則走才行。

Secret Code 13+4

參加人數：2 至 4 人 適合歲數：8 歲或以上 啟發多元智能：數學概念、專注力

遊戲介紹：Secret Code 13+4是一款可以促進數理運算的特工遊戲。為了今次任務，特工們已精心部署了一個多月。今晚就是進行秘密任務「亞蒙拉」的最好時機！由4名精算高手組成的特工隊，成功闖入了博物館，透過他們精確的計算來破解各個紅外 線機關。

要通過這些機關，就必須根據骰子的點數要運用數學的加、減、乘、除四則運算的方 法，令得出的答案與機關上的數字相同，方可安全解除機關。到底最後誰能夠打成功闖過所有 關卡，獲得最後寶藏「亞蒙拉」的面具呢？

Rabbit Rally

參加人數：2 至 4人 適合歲數：4 歲起 啟發多元智能：數學概念、記憶力

遊戲介紹：一款具挑戰性、有趣、距離及空間評估的競賽卡牌遊戲。閃閃金光的蘿蔔和其他美味的胡蘿蔔，都生長在湖泊對岸的島嶼上，可憐的兔子們又不善於游泳。一位聰明的兔子想到把大石頭棄到湖中，再放上木板當作橋樑來過湖。糟糕了！没有足夠的木板，牠們必須使用相同的橋樑材料，錯誤地估計木板長度便會原地不動。這場激烈的拉力赛開始了！請小心謹慎地測量和搭建橋樑。