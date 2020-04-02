翻譯疫情資訊烹飪教學　在職媽媽創外傭資訊平台：姐姐角色很重要

在香港，不少雙職父母均僱有外傭照顧家庭，外傭甚至成為小孩子成長時期的一個重要人物。現時香港約有38萬名來自菲律賓和印尼的外傭，她們離鄉別井到港工作，難免遇到不少難題，甚至會與僱主出現家庭紛爭。 為了協助外傭融入香港家庭，初創公司GEMO創辦人、在職媽媽李彥儀（Babie）創立了全港首個連結在港外傭的平台「香港姐姐HK Che Che」，以中、印、菲三語分享各類資訊，並舉辦各種線上和線下活動，一方面教育外傭，另一方面讓僱主了解外傭的生活圈子，建立良好的僱傭關係。 攝影：歐嘉樂

紛爭源於小事情

Babie小時候由外傭照顧，直至約兩年多前成為母親，便開始萌生設立專頁的念頭。「Facebook愈來愈盛行，有時見到一些實用或有趣資訊，想向姐姐分享，但奈何只有中文。自從當了媽媽，從媽媽群組不時看到媽媽與姐姐有紛爭。在僱傭的關係下，都是因為小問題而導致紛爭，例如放幾多件衫才可以開洗衣機？有時不一定是因為姐姐唔想做，而真係唔識。她們的訓練時間很多時都很短，都是教褶床、洗衫的技巧，最多簡單煮兩味，再加上香港很多家庭會傾向選擇年輕、經驗不多的『白紙』，認為會『乖啲』，但有時未必真係融入到。」

「香港姐姐HK Che Che」創辦人李彥儀（Babie）

Babie指，若家裡有長輩，情況則會更甚。「僱主點解要請工人？就係因為唔得閒，請得你嚟就assume（假定）你咩都識。尤其長輩通常都是掌管廚房，看到姐姐工作時會有意見，會覺得『你要我慢慢教，咁不如我做埋佢。』」

她補充，外傭與僱主最大的紛爭，多圍繞三個範疇。一是文化差異，如輩分稱謂、餐桌禮儀；二是飲食習慣差異，例如外傭普遍沒有醬汁的概念，蝦醬、麵豉醬、豆豉醬、豆瓣醬，以及頭抽、老抽、蒸魚豉油，在她們的角度全是一樣；三是清潔知識，例如現時疫情之下，漂白水在什麼時候用、1:99漂白水是否什麼也噴得、什麼時候需要用哪種清潔劑、如何正確使用清潔劑，這些對她們來說都是一知半解。

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為外傭翻譯新冠肺炎疫情資訊

Babie表示，外傭遠道而來香港工作，不是全部都不想做好份工，但奈何很多時並沒有足夠支援。「我問工人姐姐，你們從哪裡獲得資訊，通常第一是Facebook群組，但往往流傳著很多虛假消息；二是報紙，她們多從菲律賓報章的國際新聞看香港的消息，可想而知篇幅不會很多，亦不能取得第一手資訊。例如疫情之下，起初她們依舊聚集，亦很少戴口罩。她們不是不alert（警覺），而是不知道事情的嚴重性。」

Babie笑指，自家裡外傭明白後，警覺性亦有所提高，願意留在家中，與朋友直播飲香檳、食薯片。她於半年前開始籌備「香港姐姐HK Che Che」專頁，並聯絡翻譯中介公司，以中、印、菲三種語言，每天提供圍繞衣、食、住、行的生活及時事資訊，包括滋補湯水食譜、育兒百科、家居清潔小貼士、假日好去處等。團隊更親到外傭的出沒地方如旺角，與她們談天、做問卷調查，了解她們希望獲取的資訊類型。

「飲食知識方面，我們曾出一個Question post（問題貼文），問她們雞蛋是否需要雪藏。她們會很積極回答，更會分享平時的處理方法。之後會出一個information post（資訊貼文），告訴他們其實雞蛋是不用洗的，洗雞蛋反而易滋生細菌。當她們懂得這些冷知識，便可令她們工作時撞少很多板。少了撞板，僱主少了挑剔，亦會少了爭拗。」

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多元化活動

除了硬性資訊，平台亦計劃舉辦各類型的軟性活動。如教她們照顧嬰兒技巧的工作坊、照顧老人家的需知、廣東話常用語，甚至按摩技巧。此外亦有各種線上和線下的比賽，例如早前農曆新年，便舉辦了一個講恭喜發財的比賽。「如她們學識咗，大年初一向僱主講句恭喜發財、身體健康，僱主條氣都順啲。另一個比賽是以重用利是封DIY揮春，再寫上大吉大利四隻大字，她們甚至與小朋友一起製作和拍片。僱主看到會很驚喜，對他們來說也是一種融入，透過這些細微事情，讓她們與僱主的相處更融洽。」

平台亦曾舉辦線上烹飪比賽和湯水分享會。「你以為佢哋整中國湯唔得，點知勁多高手。高手在民間，她們還分享很多貼士。在其他網絡平台，你只看到姐姐的暗黑料理。我們也希望透過這個平台，一方面讓姐姐見到其他姐姐原來咁叻，也會自覺『我都要叻啲』，互相交流資訊，大家一同進步；另一方面可展示姐姐的另一面，散發正能量。」

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易地而處多溝通

Babie的母親也是在職家長，她坦言小時候除了爺爺奶奶，就是由外傭照顧，深深的感受到外傭在家庭裡的角色極為重要。「尤其現在疫情之下，早前她們返唔到嚟香港，啲媽媽已經嗌哂救命。在我的角度，姐姐不是工人，是我們的家人，我現在也這樣跟我的孩子說。試想想，她們離鄉別井來到這裡工作，希望家人有好生活，不是容易的事。我的姐姐跟我們二十幾年，是我生命中很重要的人。她的角色就是屋企的齒輪，她們會替你處理很多家庭細節，但你未必能夠察覺到。」

Babie指，在雙職家庭中，與外傭溝通是不可或缺的一部分。「當她們工作時遇到很多挫折、不理解，便很容易想走。作為僱主，對她們要有返基本的尊重，給予她們私人空間和自由度。建立互信很重要，僱主要肯易地而處，當發現有問題，心平氣和坐底，開心見誠去溝通，令她們打開心扉。當她們成為你家人，必定會盡心盡力的協助你，才可發揮到她們在家庭的角色和最大的功用。」