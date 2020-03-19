【家居清潔】枕頭長期唔洗隨時有糞便陪睡　用耐會變重原來因為…

在新冠肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情下，很多人都會更加留意家中衞生。很多人都會定期清洗枕頭套和床單，不過除了枕頭套和床單，枕頭和棉被亦很容易滋生細菌、塵蟎，有研究更指出長時間沒有更換枕頭，隨時積滿塵蟎的糞便和屍體。

有研究指出，超過一半的家庭環境中有至少6種過敏原，當中幾乎一半的人至少有3種過敏原，超出過敏性致敏或氣喘的臨界點。研究人員亦發現，小朋友接觸到過敏原（包括家塵蟎、寵物皮屑、黴菌、蟑螂等等）的時間比成人多，這些過敏原有機會導致小朋友哮喘。而在家庭環境中，枕頭套和床單就最容易滋生細菌、塵蟎，造成過敏。

美國一項調查亦指出，人在睡覺時會掉落1,500萬個皮膚細胞，這是些皮膚細胞會成為塵蟎的「食物」，隨著時間推移，塵蟎亦會繁衍出越多後代。而塵蟎的糞便更會致人出現眼睛發紅、發癢、流鼻涕的敏感症狀。如果女士在睡前使用護膚品，護膚品亦會轉移並堆積在床單上，久而久之會堵塞毛孔。

英國曼徹斯特大學一項研究測試了10個使用了1.5至20年的枕頭樣本，結果發現所有樣本都含有大量真菌，當中有樣本更測出16種不同真菌及成千上萬個真菌孢子，除了會引起過敏，還有機會感染肺部及其他器官。

枕頭用久了會變重?

俄亥俄州立大學昆蟲學家亦表示，枕頭使用多於2年，重量會有所增加，當中高達10％的重量是來自塵蟎的糞便和屍體，其餘的是水份。

為保持衛生，枕頭套和床單等床上用品應該每兩星期清洗更換，每3至6個月用熱水清洗一次枕頭，並放在陽光下曬，用作殺菌，枕頭發黃、發黑便應該丟棄更換。

參考 :ourpastimes、usatoday

以下十樣日用品，醫生建議清洗方法：