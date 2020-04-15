【停課好閱讀】必睇意大利作家大衛卡利繪本　激發孩子思考力

新冠肺炎疫情持續，政府早前表示無限期停課，小朋友在家中除了進行網上學習，也是閱讀圖書的好時機。今次誠品書店職人推薦意大利作家大衛．卡利，具有豐富生活體驗的卡利，除了撰寫繪本及兒童書之外，同時亦撰寫劇本、漫畫、畫展，同時及參與舞台劇與樂團，創作音樂等，不同範疇的創作路讓他的繪本題材廣闊，擅長激發無限孩子的生活想像力與思考力，深得家長與小朋友喜愛。 (圖片由受訪者提供)

《不一樣的仙杜瑞拉》

停課好閱讀－意大利作家大衛卡利繪本《不一樣的仙杜瑞拉》

作者 ： 大衛．卡利 出版社 ： 維京國際

內容介紹：從前，有個叫做仙杜瑞拉的可憐女孩，與壞心的後母和兩個更壞心的姊姊住在一起。她每天都有做不完的家事，只能一邊打掃，一邊期待白馬王子來拯救她。終於有一天，城堡要舉辦盛大的舞會…想看仙杜瑞拉的超級完美大變身嗎？是誰幫忙仙杜瑞拉大變身的呢？是神仙教母嗎？而最迷人的王子又扮演著什麼樣的角色？讓大朋友和小朋友捧腹大笑的仙杜瑞拉上場囉！

《白雪公主和七十七個小矮人》

停課好閱讀－意大利作家大衛卡利繪本《白雪公主和七十七個小矮人》

作者 ： 大衛‧卡利 出版社 ： 維京國際

內容介紹：白雪公主逃到森林裡後，看到了一間小木屋，小木屋裡住了7個小矮人……什麼！？不止7個小矮人！？當小木屋裡的7個小矮人，變成77個小矮人──白雪公主即將展開全新的生活……顛覆傳統童話故事的想像，經典童話《白雪公主與七個小矮人》升級版！白雪公主要如何與77個小矮人共同生活？

《打架的藝術》

停課好閱讀－意大利作家大衛卡利繪本《打架的藝術》

作者 ： 大衛．卡利 出版社 ： 上誼

內容介紹：操場上、教室裡、運動場……不管在哪裡，只是一個不對勁的眼神或小動作，竟然就打起來了！唉呀，孩子們為什麼老是動手動腳呢？其實，遠古時代就已經有打架啦！人們總是因為意見不合而打架，可是通常什麽都還來不及說就打起來了，根本不可能弄清楚原因。最重要的是，真正的打架是一場遊戲，如果是為了仇恨打起來，就完全不是開玩笑的了！

《一定是貓做的!》

停課好閱讀－意大利作家大衛卡利繪本《一定是貓做的!》

作者 ： 大衛‧卡利 出版社 ： 步步

內容介紹：在一個雷雨的晚上，老鼠球球死掉了!!他的好朋友們:白鼠、灰鼠、眼鏡鼠聚集在一起哀悼他，並且一口咬定球球的死絕對是貓做的好事!但偵探鼠可不這樣認為，凡事都要講求證據呀!於是一場抽絲剝繭的偵查行動就這樣展開了，白鼠、灰鼠與眼鏡鼠能提供什麼有力的證據嗎?偵探鼠可以順利破案，找到殺鼠兇手嗎?

《我的學校很神奇, 因為......》

停課好閱讀－意大利作家大衛卡利繪本《我的學校很神奇, 因為......》

作者 ： 大衛‧卡利 出版社 ： 小魯

內容介紹：「亨利，你今天帶新同學參觀一下學校好嗎？」好是好啦，但我覺得沒什麼好參觀的。學校裡面只有奇幻的班級寵物、「很棒」的音樂老師、正在進行神祕實驗的自然教室、有點奇怪的游泳教練……

《我等待》 (中法對照)

停課好閱讀－意大利作家大衛卡利繪本《我等待》 (中法對照)

作者 ： 大衛‧卡利 出版社 ： 米奇巴克

內容介紹：如果，你在尋找一種禮物，可以帶來滿滿的感動，那就是《我等待》。《我等待》圖文展現極簡的魅力，一條紅線串起所有的時光，從童年、青春到白髮…於是我們看見等待背後的種種心情，有時雀躍、有時甜蜜、有時心碎，這條紅線連繫了我們所愛的人，讓我們只想緊緊牽著彼此的手，不會輕易放掉…

《我在博物館迷路了, 因為……》

停課好閱讀－意大利作家大衛卡利繪本《我在博物館迷路了, 因為……》

作者 ： 大衛‧卡利 出版社 ： 小魯

內容介紹：「你覺得這次戶外教學去博物館好玩嗎？」這回答，真是一言難盡！我一走進博物館，就遇見各種麻煩，三角龍、水牛輪番追趕，逃跑途中又遇到火山爆發，一頭栽進祕密通道⋯⋯不僅如此，我還發現館中很多沒整理、未完成的奇怪作品，我便用自己的方式，全部完成了⋯⋯小男孩亨利的經歷一個比一個離奇，不但老師聽得目瞪口呆，一幅幅精采的插圖，荒誕有趣的故事，結局絕對更讓你猜想不到！

《大鯨魚瑪莉蓮》

停課好閱讀－意大利作家大衛卡利繪本《大鯨魚瑪莉蓮》

作者 ： 大衛‧卡利 出版社 ： 米奇巴克

內容介紹：「你今天早上為什麼遲到？」其實這說來話長……一開始，有許多巨大的螞蟻吃了我的早餐；向鄰居借麵包時，又遇到大砲演習；等公車時，還被邪惡忍者攻擊；跳上滑板，要去學校時，卻被神祕鼴鼠人抓住──「這就是你遲到的原因？」不是，是我的身體突然縮小，然後又變得很巨大，似乎進入了童話世界……小男孩的理由一個比一個異想天開，老師能接受嗎？想像力十足的插圖、意想不到的結局……

《我上學遲到了, 因為......》

停課好閱讀－意大利作家大衛卡利繪本《我上學遲到了, 因為......》

作者 ： 大衛‧卡利 出版社 ： 小魯

內容介紹：「你今天早上為什麼遲到？」其實這說來話長……一開始，有許多巨大的螞蟻吃了我的早餐；向鄰居借麵包時，又遇到大砲演習；等公車時，還被邪惡忍者攻擊；跳上滑板，要去學校時，卻被神祕鼴鼠人抓住──「這就是你遲到的原因？」不是，是我的身體突然縮小，然後又變得很巨大，似乎進入了童話世界……小男孩的理由一個比一個異想天開，老師能接受嗎？想像力十足的插圖、意想不到的結局……