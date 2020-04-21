【肺炎停課】視藝老師見學生困家沉悶　拍片教自製足球機彈珠機

新冠肺炎疫情令學校無限期停課，小朋友長時間留在家中，突然無法與同學見面，及規律的上學時間，或會變得百無聊賴，不知如何打發整攻的時間。任教小學視藝科的黃浩斌 (Jan)老師，原先決定自製玩具並拍下製作短片放上網給學生停課時觀看，但卻引來印度、泰國、新加坡粉絲讚好。 而他5歲的兒子更對爸爸每次創作的玩具愛不釋手，令Jan做玩具做上癮，他自製玩具重點是在家中廁所廚房就地取材，不需出門也可以製作得到，完全合乎疫情下足不出門的生活。 （照片由受訪者提供）

吸引亞洲地區停課小朋友

自製玩具的開始全因疫情停課而起，在德萃小學任教視藝科的Jan，學校要求他每星期創作一條與視藝科有關的影片，Jan想到5歲的兒子因為連出街買玩具都不能，靈機一觸，覺得自製玩具應該可以吸引小朋友興趣，於是就開始製作。

Jan說：「因為現時日常生活也要就着疫情過，在這個時間做一些玩具出來增加親子機會，做了兩星期之後我就開始上癮了，我想不如把短片也放上社交平台，讓全香港甚至亞洲的小朋友看到，因為其實整個亞洲的小朋友也可能停課困在家中，結果真的有印度、泰國、新加坡的人點讚。」

Jan5歲的兒子十分喜歡爸爸的DIY玩具(圖片由受訪者提供)

繁忙學童終於有時間

每次Jan製作完玩具之後，都會將玩具拿給兒子玩，有時會一起稍作改良，增進親子關係，他說：「因為玩具是設計給別人玩，不是讓自己玩，所以要不斷做測試和找答案，兒子特別喜歡玩球類玩具，足球機、彈珠機都很很受大家歡迎，看到小朋友每天在家中也很慘，其實我本身已經很想親手製作玩具，但平日學生上堂考試做功課學生也沒有太多空餘的時間，而且與教學課程也不太吻合，正好趁現在這段時間我們可以很認真地去達成這件事。」

足球機是小朋友的最愛(圖片由受訪者提供)

足球機是小朋友的最愛(圖片由受訪者提供)

靈感源自廚房與廁所

Jan表示DIY玩具的創作靈感主要來自疫情下的生活，他說：「現在生活離不開廁所與廚房，於是我去觀察一下廁所與廚房內裏面有甚麼可以重用，例如我看到洗頭水的彈弓樽蓋，掉了也是可惜，想到可以用來做彈珠機的掣，希望就地取材，盡量不想大家要出門買材料，家中有甚麼就用甚麼就最好。」

學到書本以外的知識

創作一件玩具及拍片需要兩小時，Jan希望小朋友在家中可以做到，他說：「小朋友可以參考簡單版去做，盡量用1小時多來完成，也不想他們做到一半又要去吃飯又要去做練習。我現時大約一星期會製作一個玩具，已經有七個作品，希望大家可以發揮Maker的精神，自己動手去做，過程中會得著藝術以外的學習元素，好像量度斜度、球的數量是要思考運算、玩具底板的摩擦力要科學知識，通過這個創作活動，的確潛移默化了很多知識在內，不需透過書本去學。」

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