【親子整蛋糕】不用搶麵粉不需焗爐　兩烘焙店推DIY套餐直送到家

受新型冠狀病毒（COVID-19）疫情影響，大部分人都減少外出，不少人更留家與小朋友下廚，以至超級市場及烘焙店的麵粉、工具及材料都被搶購一空。

近日有烘焙店推出蛋糕DIY套裝連教學，可直送到家，媽媽不用再去搶麵粉，一於趁一連四日假期跟小朋友在家整蛋糕、曲奇餅，享受親子下廚的樂趣。

（圖片由受訪者提供）