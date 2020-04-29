【親子整蛋糕】不用搶麵粉不需焗爐　兩烘焙店推DIY套餐直送到家

撰文：黃慧雯
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受新型冠狀病毒（COVID-19）疫情影響，大部分人都減少外出，不少人更留家與小朋友下廚，以至超級市場及烘焙店的麵粉、工具及材料都被搶購一空。
近日有烘焙店推出蛋糕DIY套裝連教學，可直送到家，媽媽不用再去搶麵粉，一於趁一連四日假期跟小朋友在家整蛋糕、曲奇餅，享受親子下廚的樂趣。
（圖片由受訪者提供）
DIY套餐有免焗款式
BYO 自助烘焙推出整甜品懶人包「BYO DIY KIT」，有十多款簡單容易製作的蛋糕及曲奇餅的款式選擇，如鮮草莓慕斯蛋糕、牛油曲奇、玻璃曲奇及抹茶曲奇圈等，當中更有免焗款式，即使家中沒有焗爐也可以做到，套裝有齊所選款式的原材料及製作方法，拆箱後只需跟著步驟即可輕鬆與小朋友在家完成，所有DIY KIT將由5月1日開始發售，免運費直送家中。
訂購：https://www.bakeyourownhk.com/shop
按圖即睇DIY蛋糕款式：
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家中自製免焗Mango Cream Dome
另一間烘焙店小食堂THE LITTLE KITCHEN同樣推出烘焙套裝，DIY Baking Kit 樂樂製作盒，製作款式是跟Cova同款的免焗Mango Cream Dome（6吋），套裝包括原材料及製作方法，更加同時加訂不同的工具，小朋友只要自己跟住食譜整都可簡單完成，約需60至90分鐘，即使家中沒有焗爐、只要簡單的工具都可以製作出大師級的蛋糕，每盒售價$338（原價為$538，只要輸入折扣碼StandwithHK即有優惠 ）。
訂購：http://bit.ly/2wmey6O
Mango Cream Dome DIY：
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