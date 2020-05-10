【母親節】停課與自閉症兒子在家困獸鬥　三孩媽媽：想找空間喘息

受新冠肺炎（COVID-19）疫情影響，小朋友停課至今已逾三個月。這段日子不少家長均擔心增加感染風險，減少與小孩子外出，變相與孩子留在家中「困獸鬥」。對SEN（特殊學習需要）小朋友來說，長時間留在家中，難免影響情緒。之不過，育有自閉症孩子的三孩媽媽Josephine表示，孩子們留在家中，也有意外得著！ 攝影：龔嘉盛

Josephine育有三名孩子，其中大兒子在2歲多時被評估為自閉症。

性格固執 容易出手

Josephine育有三名孩子，分別是9歲的大兒子、7歲半的小兒子及2歲10個月的女兒，其中大兒子在2歲多時被評估為自閉症。「他1歲半開始不太回應別人，又不懂說話，心知不妙，便排期評估。」她形容，兒子的性格固執，不懂表達自己。

「覺得嗰樣係佢要玩或做到嘅事，就一定要做到，把口會不斷重複。而家佢開始對數字敏感，就同佢講，『每一樣你想要嘅嘢，你講3次就夠。』」她補充，因為大兒子的第一語言是動作，亦令兄弟間不時有爭執。「兄弟相差一年半，弟弟都會有妒忌心，成日爭嘢。因為哥哥唔識講嘢，表達方式唔好，容易出手，兩個就會打架。」

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在家工作難集中

疫情下，任職幼稚園教師的Josephine與擔任資訊科技工作的丈夫亦需要在家工作，難免受影響。「一邊工作，一邊睇佢哋做功課，好難集中到。我有時要開視像會議，又會一邊叫你『爸爸爸爸、媽媽媽媽』，媽到你暈！」她形容，最令人不耐煩時，是兒子一邊嘮叨，女兒一邊尖叫，只好找空間喘息一下。「都係深呼吸，行一行出嚟。」

她表示，停課期間，孩子在家會打機、玩大富翁、煮飯仔，以及溫書、做功課，坦言因為「停得太耐，喺屋企太無聊」，更為孩子添置不同玩具。她憶述，停課初期，孩子在家顯得不適應。「初初唔使返學，情緒真係好差，啲脾氣好犀利，控制唔到。外出發洩精力嘅機會少咗，愈困愈自閉。大仔一係就掛住打機，一係就要同爸爸去踩滑板。」她舉例，如叫兒子做功課，他會「推三推四」，更指要「利誘」，不時給予適當獎勵，好讓孩子配合。

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失去自控能力

她認為，停課在家學習，會削弱孩子的自控能力。「平時返學除咗吸收課堂知識，其實都係學習遵守規則，控制自己，同時聆聽別人說話，作出回應。而家學校所有嘢都係用電腦，例如zoom上堂、網上交功課、睇教學片。雖然我知道這個年代不可或缺（電子科技），但太單向，缺乏同人嘅互動。」

可幸的是，家裡有三個孩子，這段時間多了相處，反令兄弟姊妹間的感情有所增長。「好彩有三個小朋友，仲有呢種互動。初初哥哥唔識講嘢，只有細佬同妹妹一齊玩，佢自己玩。停課之後，調轉諗，佢哋三個嘅相處係愈來愈好，哥哥多咗同佢哋兩個講嘢，語言能力都慢慢變好。」停課令孩子多了空餘時間，Josephine透露，今年的母親節將帶同孩子與媽媽團聚，三代同堂，共享天倫。

註冊心理學家程衞強（受訪者提供）

運用區域概念

註冊心理學家程衞強（Victor）指，家長在家工作，若家庭裡沒有其他照顧者幫忙，難免會令人分心及難以專注。他建議可利用時間區間和區域概念（zone concept）。「跟孩子說明，這房間是我工作的位置，另外是為小朋人和大人而設的家庭區域（family zone），小朋友會知道媽媽逗留在這個區域是在工作，不可打擾。家長工作一段時間，亦可進行小休，出去與他們進行親子活動，如講故事、親子遊戲，令小朋友習慣父母在家是會工作的。」

Victor表示，當小朋友在搗亂、不肯做網上功課，或行為不配合父母，父母要先留意自己的情緒狀態。「不論是憤怒或是抑鬱，如察覺不到，『爆』了小朋友，甚至已體罰了他，結果已不能逆轉，所以自我覺察是第一個需要的步驟。」

當覺察到負面情緒，第二步便是要懂得抽離。「抽離的意思可以是離開出現情緒的場所，或將小朋友移離現場環境，這個步驟都是很重要的。當然最好是家裡有其他照顧者可以接力替補，尤其若父母雙雙在家工作，最好不要兩個同時去照顧小朋友。因為當兩個一齊發脾氣，小朋友便會雙倍受罪。若只有一個照顧者，也要抽離自己的崗位，如定時給自己5分鐘的休息時間，洗個面、聽首歌。」

安排私人時間

Victor續指，第三步便是安排自己的私人時間（me time）。「常見的狀況是當小朋友睡著了，家長便很忙的去做家務或其他要事。私人時間沒有好好照顧自己，情緒也會有影響。」他建議家長協助孩子建立一個健康的作息時間，當小孩子午睡，或晚上睡著了，便抽5至15分鐘，做自己想做的事情，包括聽音樂、做瑜伽、看電視，甚至一個舒服的浸浴，以照顧自己的情緒。

至於孩子停課在家，可如何消磨時間？「我強烈建議做一些簡單的親子運動，讓他們可燃燒能量。網上也不時見類似的有趣影片，例如與父母與孩子鬥快鴨仔跳，我也看到朋友把汽水排成兩行，形成一條長路，父母與孩子鬥快由起點爬到終點，這些都是極速短時間內放電的活動。」