揀學校不止看升名校率或狀元數　資深社工教你還要留意這幾件事

回想自己女兒選學的日子，再印證日常和家長的交流，為人父母在這個階段最想的是為子女找一間好學校，然後學有所成升讀大學。對很多父母來說，入大學機會高的就是好學校。這一年來，我也常在問自己什麼是好學校，碰巧知道朋友女兒中五轉入一間城中公認的「神校」讀書，所以藉機了解。

文：Peter Sir（香港青年協會家長全動網資深社工）

第一個問題: 「學校收些什麼學生」。我當初以為所有名校只收精英學生，原來不是。根據朋友女兒描述，精英學生當然有，但她所見，學校似乎什麼類型的學生都收，令校園變得多元化。成績，不是校園最重視的東西。

第二個問題: 入名校比率。每年固然有不少學生入長春藤、牛劍，但檢視學生的分佈，可以說是廣佈全球，有些對港人來說甚至是名不經傳; 而讀所謂「神科」(即是法律、醫科等)的學生並不多，就算有，都是留港就讀。上面提到的入長春藤、牛劍的，更多的是讀政治經濟歷史等，據說這才是神科。

第三個問題:「學校會催谷成績嗎」。朋友女兒說功課很繁重，但每日兩點左右下課之後就是課外活動及自由時間，同學如果有問題可以隨時找老師，學校沒補課也沒加碼測驗，一切靠學生自律。

第四個問題: 「同班同學未來怎樣打算」。出奇地，他們覺得將來不一定讀大學， 有人決定以風帆教練為職，也有些打算當職業軍人。用傳統角度, 辛辛苦苦入「神校」，這樣的回報不合理呀! 他們的父母沒反對嗎?答案竟然是無所謂。

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朋友女兒提到有很多未決定人生志向的都會選擇GAP YEAR，即是用一年時間休養生息去思考未來，其中有一個同學已決定留在父母的農場工作。功利慣的我立即陰謀論:「是不是用一年時間催谷SAT/ACT（美國大學入學評分試之類）考長春藤？」朋友女兒的回答是: 「那有人這樣浪費一年?」

以考試為導向、入大學為終極目標的人難以理解這個「浪費」的概念, 也難以理解不以「名校」「神科」為志向的中學生活，但這間所謂「神校」卻無可無不可。以公開試狀元計, 它不入三甲、甚至前五, 但為什麼會是公認的「神校」?

這又回到這一年來我常在想的問題：什麼是好學校？剛好, 最近讀到諾具爾文學獎得主大江健三郎的一篇舊文「為什麼孩子要上學？」。大江健三郎的兒子因為身體問題要進入特殊學校，曾經一度疑惑學校是否適合兒子。最後，兒子在學校找到朋友、找到音樂，他說：「對光（他兒子）而言，音樂是為了開啟自己內心深處的豐富寶藏，並且傳遞給他人讓自己和社會有所關聯的最有效語言。它雖然萌發於家庭生活中，卻是在光上學之後形成的。不管是國語也好，理科或算數、體操或是音樂也罷，這些語言都是為了充分了解自己，與其他人聯繫……為了學習這些東西，我想，不管在任何時代，這世界上的孩子們都應該要去上學。」

「開啟自己內心深處的豐富寶藏……充分了解自己，與其他人聯繫」，應該就是答案吧。

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【本文獲「香港青年協會家長全動網」授權轉載。原文：《為什麼孩子要上學？》Peter Sir】

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