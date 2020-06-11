【復課】學生結束「悠長假期」　親子做足4式減焦慮｜協康會

疫情下停課近三個月，全港學校已分階段陸續復課。學生們經過了「悠長假期」式的學習，要重投校園生活，心情上的確要時間去調節，在復課前後，可能會出現不同程度的焦慮和壓力。家長甚至比孩子更焦慮，擔心孩子追不上學習進度，又擔心復課增加交叉感染機會。究竟家長如何跟子女做好準備，一同減輕復課的焦慮？ 【編按：作者為協康會教育心理學家顏瑋林】

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彼此分享壓力

小朋友待在家久了，對即將上學難免會表現抗拒，甚至擔心復課後要面對功課及測驗，在復課日子臨近，已出現壓力及焦慮症狀，例如孩子會擔心至失眠，家長也會催促孩子溫書。其實家長在這時候，可將心比己與小朋友傾談，表示理解他們的壓力並指出是很正常的反應。例如可分享一下家長自己在家工作了一段長時間，要重回工作間時也會感到壓力，讓他們感到有同路人一起面對，更可和孩子一起做深呼吸練習調節心情。

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回顧在家學習經驗

家長也可能會自責在停課期間，好像沒有讓孩子好好學習，擔心孩子浪費了時間。這時候，家長可嘗試拿出紙筆，跟孩子一起列出並回顧在家學習的活動，例如你們曾一起做麵包、做運動、做家務、甚至一起去買餸，全都是可讓孩子增進生活知識和學習機會，例如量麵包材料可訓練到計數、做家務可訓練體能等等。這個回顧可提醒家長，小朋友在活動中其實學習了不少，就不難發現並沒有白過這段日子。

不追趕課程

不少學校復課後，已準備測驗及考試，所以趁復課前，家長努力與孩子趕回進度，令孩子感覺辛苦，親子關係也緊張起來。家長宜設下一個合理期望，不要強求孩子完全跟上溫習的進度，在他們能力內能完成多少便足夠。和小朋友溫書時，也要注意子女要有足夠休息，盡量避免「開夜車」，不少研究指出，睡眠對腦部發展很重要，深層睡眠的時候，是腦神經高速連接的最佳時機，幫助記憶鞏固，所以足夠休息才能令學習事半功倍。

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制定時間表預告日程

停學了一段長時間，作息和學習時間都打亂了。家長可和子女一起制定時間表，逐步調節生活節奏，例如睡眠和起床時間可一天比一天早，幫助他們調教生理時鐘；另外又與子女一同編配復課前後的每天溫習和做功課時間，亦同時編排小朋友喜歡的遊戲，讓他們知道即使返學亦不失遊戲時間，減少對返學的拒抗感。

除了身體的調節，心理準備也很重要，多作預告，亦可減輕焦慮。例如可和小朋友到學校附近視察，看看有什麼改變；預告上半天學的安排，下課後的活動和學習安排是怎樣等，有了這些心理準備，小朋友也能及早調節心情。

持續培養小朋友正面態度十分重要，你更可以每天加入分享小確幸的時間。可以分享小事如吃了一頓美味的午餐、得到別人的讚賞等，都可以為腦袋建立正面思想的好習慣，家長的參與亦可以為自己培養正面思維，以身作則，自然也能幫助減少孩子的憂慮！