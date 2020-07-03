【全能媽咪日記】邊玩邊學分享　簡易親子蒸蛋糕食譜│豆媽

蒸蛋糕比焗蛋糕更簡單，技巧上易掌握，亦不用擔心小朋友吃太多會熱氣，今次豆媽跟大家分享一個簡易的蒸蛋糕食譜，適合平常作為下午茶或者小朋友派對食物；小朋友亦可以一起動手做變成親子活動。

製作蛋糕前，需要家長跟小朋友一起發揮創意，用白紙畫上多個圓圈然後設計蛋糕面的圖案，例如：心形、屋型或者字體；當真正為蛋糕繪畫時，小朋友能體驗到計畫至實行的難度，對計劃未來將會有更詳細的考慮。

步驟：

+ 7 + 6 + 5

親子下廚有助家長跟小朋友們訓練分工合作，小朋友需細心聆聽製作步驟，跟從指令，亦能訓練小手肌，最後當然有幫助讓小朋友更珍惜食物，因為每個作品都由自己親手做，充滿誠意的！

+ 5 + 4 + 3

評語：今次蒸小蛋糕食譜，意義比味道重要，因為小朋友可以為朋友或家人的特別節日送上親手做的主題甜蛋糕，希望你們都喜歡。

作者介紹：

豆媽丨全能媽咪Blogger

在職媽媽，從事寵物行業多年，最愛仔仔和三隻毛孩。平時鍾意拍片分享育兒心得、親子活動、健康食譜、好物推介 等，解答其他新手媽媽的疑難雜症。深信只要家庭有愛、大家健健康康，天跌落嚟都可以當被冚，冇嘢難得到一個媽媽！

（FB:毛孩與諾諾/ IG: bean.ma.ma）

【編按：文章題目為編輯所擬。​】