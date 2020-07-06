【在家小玩意】7-Eleven新出經典小遊戲　小朋友最愛推糖機籃球機

受到疫情影響，小朋友無法外出放電，家中玩具又玩到悶該怎樣好？今個暑假迪士尼人氣角色遊戲機登陸7-Eleven，爸爸媽媽必買畀小朋友在家放電！遊戲機一共有兩款，分別為推糖機及籃球機，小朋友可以安坐家中就玩到！

今次7-Eleven與迪士尼合作推出兩款遊戲機供大家換購分別是變裝三眼仔推糖機及米奇老鼠與唐老鴨玩轉籃球機。

迪士尼人氣角色推糖機及籃球機登陸7－eleven。

以可愛的三眼仔為主角的變裝三眼仔推糖機是非常經典的小遊戲，小朋友只需將隨遊戲機附送的「星星」放進推糖機，並投入專屬硬幣，透過控制2支操縱桿，把「星星」撈到推盤上，並推擠掉落到獎品台，即可完成任務。除了附贈的「星星」，爸爸媽媽亦可將小飾物、小型公仔或糖果放入機器，讓小朋友推掉落到獎品台。

講到嘉年華最受歡迎的攤位遊戲非籃球機莫屬！今次7-Eleven亦推出米奇老鼠與唐老鴨玩轉籃球機，可以帶來二人對打，籃球機亦有自動計分功能，最適合兩孩家庭！購物滿$20即可以加錢換購，或以零售價購買，如店舖沒有現貨亦可以換購。

變裝三眼仔推糖機換購價/預購價$399；零售價$599

換購日期：7月8日早上7時至8月4日／預購日期：7月8日早上7時至7月21日

米奇老鼠與唐老鴨玩轉籃球機換購價/預購價$249；零售價$449

換購日期：7月15日早上7時至8月4日／預購日期：7月15日早上7時至7月28日