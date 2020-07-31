一條簡易算式　助培養小朋友線上學習的專注力|Karen 教養信箱

家長問道：「兒子快要升K2。我為了讓兒子於疫情期間留在家中學習，最近我幫他報讀了一個暑假線上英語課程。我想兒子可以藉此每天學好英文。可是線上課程需時約一小時，兒子每次都不能專心上課。我應該怎樣做才可以提升他的專注力呢？」

近日，由於疫情日趨嚴重所影響，所以家長都採用線上課程和網上短片來幫助孩子學習。可是孩子年齡只有四至五歲，他的專注力有限，的確是難以集中精神的。今次，我想分享我孩子專心上課的秘訣，其實是一條簡易算式 2＋5＝7。

「兩」款新鮮果汁

我孩子的幼稚園教師一直都在疫情期間提供線上課程和網上短片。雖然孩子都專心聽課和主動發問，但是餐後上課會令孩子反應相對遲鈍， 甚至渴睡。有見及此，每次孩子上課時間過了一半，我就會為孩子準備一杯新鮮果汁。兒子愛喝橙汁，女兒愛喝西瓜汁。這兩款新鮮果汁就成為孩子的能量飲品，幫他們提提神、打打氣，讓孩子保持最佳狀態，繼續專心學習。

做「五」分鐘運動

這段時間，孩子天天留在家中。活潑好動的他們難以有戶外遊玩的機會。那麼，他們怎樣可以放電呢？我在網上找了很多有關跳舞和運動的兒童視頻。每天，我安排孩子完成功課或閱讀課本之後，一邊看著兒童視頻，一邊做五分鐘運動。這些短暫的律動機會，讓孩子在笑聲中有節奏地跳動和有規律地運動。最重要的是讓孩子舒展筋骨，放一下電，再帶著愉快的心情繼續專注於學習。

每餐吃「七」分飽

根據營養師的說法，「七分飽」指人在用餐時開始有飽肚感，對食物的熱情有所下降，而進食速度也明顯減慢。以前的我會習慣性地讓孩子多吃。這不但要磨磨蹭蹭，而且令孩子過飽。現在的我會設定一個用餐時間，時間一到便撤走食物，盡量讓孩子少吃多餐。最重要的是孩子每餐吃「七分飽」，時間和分量都可以在掌握之中，更可避免餐後過飽而致無法專心學習的問題。

孩子專心學習的最根本方法莫過於充足的睡眠來讓他們體力恢復和頭腦清醒。我們當家長最好可以和孩子一起養成早睡早起的好習慣。若然生活上難以執行的話，家長可安排適度的午睡時間給孩子。這也 未嘗是一個好辦法呢！有興趣想知道更多有關孩子學習的準備及技巧，就可以隨時報讀8至9月份的「小一面試」家長線上課程。

作者簡介：

Karen媽媽（專頁：KIDS N YOU）

KIDS N YOU 奇遇有限公司創辦人，也是認證「正面管教」家長講師和教養專欄作家，著有《全職媽媽看電影》。Karen畢業於英國里茲大學食品研究及營養學理學士及倫敦帝國學院國際健康管理學理碩士。育有一子一女的她深入了解各學校的辦學理念和教學實踐，並持續進修「正向心理學」和「正面管教」。着重運用性格優勢，深信以「不打罵、多鼓勵」的教養方式可培養身心靈健康的新一代。

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