兒童口罩│9月23日起分階段復課買定口罩　11間小童口罩訂購詳情

隨着教育局宣布了確實的復課日子，首階段復課日期為9月23日，中一、中五至中六、小一、小五至小六及幼稚園高班可恢復面授；而第2階段復課日期為9月29日，中二至四、小二至四及幼稚園幼兒和低班恢復面授。 因此，家長應為小朋友準備好合適的口罩復課，尤其是幼稚園及小學同學。

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Maskology 全新學童口罩

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Maskology 新一輪公開發售將新增兩款四色口罩，包括ASTM Level 3 學童口罩及運動必備的Nanotech 納米口罩，其中ASTM Level 3學童口罩更新增日系獨有尺寸160mm X 95mm，適合不同年齡的學童及臉形較小家長及女士使用。而小朋友戴口罩有時亦會被橡筋弄到耳朵發痛，因此現在也有特別優惠，只要購買兩盒160mm口罩，便送一個「耳後唔痛」護耳扣，大部分口罩發貨日為9月10日起。

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維特健靈推出小童版口罩

維特健靈與本港空氣過濾物料專家百達洋行(Focus)合作推出「Nano HF-95 納米抗菌口罩」，現在該款口罩亦推出小童版，適合 3-8歲小童使用。下週一（9月7日）將開始第 2 輪登記，採取先登記後抽籤形式銷售，登記時無須付款，凡購買 2 盒，每盒即享優惠價$150/盒(原價$199/盒, 1 盒 30 個)。

預購及取貨方法如下：

登記期 : 9 月 7 日中午 12 時至 9 月 11 日晚上 23:59

登記網址：9 月 7 日 中午 12 時維特健靈Facebook 專頁公布

中籤結果通知日期：9 月 14 日晚上 6 時

付款及取貨期：9 月 21 日至 9 月 25 日

7色Good Mask 99中童口罩

只要登記成為會員，網上預售購買 7色Good Mask 99 成人/中童，便可享優惠，目前訂購還會自動變成中秋特別版，預計出貨時間為9月16日-9月30日，接近復課日子，但只限門市取貨（免運費）。

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新世界商場自助售賣機

新世界集團推出的成人及兒童包裝口罩（每包5片獨立包裝）已於8月底起，新世界集團旗下三個商場：尖沙咀K11 MUSEA、K11購物藝術館，以及荃灣D‧PARK愉景新城將設自助口罩售賣機。成人及兒童白色口罩售價為$14，成人灰色及綠色口罩則售$18，購買人士可以八達通付款。

香港保家

坊間有提供小童尺寸口罩的不多，而口罩生產商香港保家 (PROCARE HK)便是其中之一，該生產商在港設立生產基地，無塵車間獲得雙重 ISO認證，而提供的小童尺寸是140mm x 95mm ，產品分成三個「LEVEL」，愈高等級防護性亦相對提高，但三個「LEVEL」均有效阻隔新冠肺炎病毒。而根據網站資料，目前小童用 60 片 LEVEL 1 三層防護口罩售價為$128，是疫情下一個相對合理的價錢，缺乏小童口罩的家長可留意。

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NWN

NWH為香港成立的公司 , 2003 年成立至今 ,主要從事市場推廣及貿易批發生意，直到2020年 在香港設廠生產 [ NWN 品牌 ] 口罩，該廠商出產的口罩印有 NWN 及 MADE IN HONG KONG 字樣，網頁售價為$200/50個。

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PrimeHK

PrimeHK 是一間不織布口罩的本地生產商品牌，成立於2020年3月，生產線設於香港葵涌區，工廠能容納5條生產線，每條生產線每日產能可達12萬個。而該廠提供的尺寸較多，分成人、幼童、兒童及學生。幼童、兒童及學生口罩網頁售價為$138/50個。

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Hygiene Mask

皓淨口罩Hygiene Mask，廠房位於新界大埔，目前只提供成人和中童尺寸，比較特別的是，口罩有藍色、白色及花紋圖案可選，而且防護級別亦可以自選99%或95%，當然價格亦會因此不同。以藍色中童口罩60片裝防護級別95%為例，網頁售價為$260/120個（兩盒）。

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Protector

品牌主打醫生及專業醫護人士選用，為獨立包裝，使用上來更安心。採用扁身掛耳繩設計，配戴時更舒適。以藍色小童口罩30片為例，網頁售價為$190/2盒。

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SPT

香港製造 ,在灣仔、鑽石山、大埔太和及石門設免費自取點，付款後10 天內發貨，否則可全數退款，以三層過濾學生口罩（30片）為例，網頁售價為非會員$120/1盒。

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CareHK

Pricerite實惠與本地口罩品牌CareHK匯愛攜手抗疫，獨家發售CareHK匯愛升級版成人及 中童ASTM LEVEL 2口罩，由8月7日(星期五)起，逢晚上9時開始至翌日中午12時，Pricerite實惠網店接受會員優先預購，每名會員限購口罩兩盒（兩盒成人或兩盒中童），數量有限，額滿即止。會員可於8月14日(星期五)起於指定門市取貨；如會員同時於網店購買家品折實金額滿港幣 $400，即可享免費送貨服務，送貨詳情請參閱網店送貨安排之頁面。

Pricerite實惠網店

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按圖即睇口罩預算量：（由於每間學校聖誕假不一，上學日數略有不同）