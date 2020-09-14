【移民日本】移日港媽驚見日本真 ‧ 虎媽　教師每星期家訪是閒事

有人說香港教育過度催谷小朋友，不少家長萌生送孩子海外升學、甚至舉家移民的念頭。 港媽Mina一家四口上年花20萬移民日本福岡，育有一對仔女的她為大家分享日本的教育現況。

日本升大學率比香港高18%

跟很多媽咪一樣，雖然Mina一對仔女只有3歲和2歲，但她花了很多心思研究日本教育。日本與香港一樣都實行「三三四學制」，所有學校都分為公立、私立和國際學校。日本大學林立，因此很多當地人都擁有大學學歷（據記者資料，2018年日本升學率為53.4%，同年香港經大學聯招的升學率約35%，前者高18%），Mina又補充，有部分日本高中生寧願畢業後立即工作，或者讀1-2年的專科學校和短期學術課程，獲得專業知識便投身社會，「爭入大學」的意欲沒有香港學生般強烈呢。

日本學制

日本虎媽出沒注意！

常聽說日本小孩很快樂，因為學校和家長著重自理能力多過學業成績，但Mina到日本後卻發現與想像中不同！

「開始我以為日本人唔會強逼學習，但識到唔少日本媽媽都變咗虎媽，小朋友細個開始已經學梗好多嘢：珠算、英文、音樂……」 港媽Mina

Mina起初覺得比這些日本媽媽「落後」，但她始終認為幼兒階段要舒服輕鬆成長，不應過份催逼。

日本戶外活動多，Mina和小朋友都享受出外看動物、種菜、影相等。（日本福岡的媽媽@FB）

日本公立和私立學校都分為學習型和自由型兩大類別，家長取態一半一半，Mina選擇國際學校，其中一個原因也是學習氣氛較舒適，課程不會太緊湊。

國際視野VS融入本土

儘管持簽證的外國家庭都可享公立學校免學費的福利，但Mina認為英文較重要，便讓子女入讀國際學校。日本國際學校限制本地生比例在3至4成，聘請不同國籍的老師，亦包括日本老師，以照顧不同學生的需要。

日本國際學校（日本福岡的媽媽@FB）

國際學校對學生一視同仁，因為外國生較多，小朋友可以話係容易啲進入佢哋圈子。 港媽Mina

日本的國際學校學費與香港差不多，每年學費為港幣8萬至15萬左右，它還有個好處，就是家校溝通方便，不諳日語的家長亦可容易掌握子女的學習情況，不過Mina又強調想小朋友更快適應就一定是日本本地學校，第一是免費，另外老師會對外地生特別上心。

即看日本公立、私立和國際學校學費參考

+ 4 + 4 + 4

「就用保育園為例，我都畀小朋友去過短期保育園，保育師會每天關心我哋：適應日本生活式者有冇難題，園裡又特別關注我小孩嘅適應能力同特別照顧上心；每次接小朋友時會同我傾好耐，可能我聽唔明大多日語，佢又會用google轉換中文等我明白，所以傾得特別耐時間。」

總結本地學校與國際學校的優點

Mina說幸好小朋友還小，可以很易進入大家世界，現在日本籍和其他國家的朋友仔各佔一半，也沒有「俾人蝦」的問題。（日本福岡的媽媽@FB）

日本老師每星期家訪一次？

如果是香港媽媽收到學校電話，第一個反應該是驚訝和不安，以為小朋友有甚麼壞事發生，更別談家訪吧？不過原來日本老師家訪是很平常的事！

Mina分享鄰居朋友的小孩老師（小學部）每星期會做一次家訪，跟鄰居閒談，間中也會留下來吃晚飯，跟家長的關係就似朋友。「但有時太上心都係導致佢哋壓力過大嘅原因。」她對日本老師表示欣賞又同情。

她認為香港老師未必能與家長做到朋友一樣，又表示「香港的改變，令老師也有不少改變吧，要按從一切指示，不能按照自己意願」但她深信，不論是香港還是日本，老師都有心教育下一代，只是各有自己一套罷了。

其實我覺得大家都係老師，都有共同點，都希望教育更好的下一代，但香港同日本的國民教育有點不同吧。 港媽Mina

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