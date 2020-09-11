電子平台記錄孩子合作表現　校長：會用多方面進行評估唔會一刀切

受新冠肺炎疫情影響，學生們經歷了大半年停課，新學年亦改以前所未見的網上授課。家長最擔心的，莫過於開學後，究竟可如何評估孩子的學習成效！有校長指，相比以往「一試定生死」，電子學習會利用數據及不同方式去評估學生進展，不會一刀切！ 攝影：黃寶瑩

課後輔導 助家長了解進度

過去大半年的疫情，無心插柳的加快了不少學校的電子學習進程。西貢崇真天主教學校（小學部）校長馮家俊分享，在停課初期，在家學習模式一度令家長未能習慣。「當時開始以網課面授，配合網上資源。家長要協助學生攞到教材，文章、影片，甚至交收功課。佢哋未接觸過，亦唔知道小朋友係咪真係專注學習緊。」

按圖即睇各年級中文科課程重點：

+ 13 + 13 + 13

馮校長指，不同學校有不同的網上學習措施，但不變的是，學校與家長的溝通是十分重要的一環。「家長同學校都可以善用手機程式，通告app幫到好多手，係個統一發放資訊嘅渠道，家長會清晰好多。」他表示，理解不少家長擔心孩子網課的學習成效。「教育局建議網課為25分鐘一堂，但只上堂係不足夠，所以會有課後功課輔導，解答個別同學嘅難處。透過電子平台，學生表現、老師回應亦可以呈現，並記錄下來。家長如果在家，亦可以跟進學生每一堂，以及作出回饋，了解進展。」

按圖即睇各年級英文科課程重點：

+ 7 + 7 + 7

質化評估 藉平台觀察交流

要評估學生的表現和進展，馮校長認為，電子學習更能讓老師掌握大數據。「學生的功課，在網絡平台上一目了然。電子學習的精粹，就係可以透過數據，分析可如何作出改進。」而家長亦可看到孩子在實體學習未能呈現的另一面。「例如視藝科，老師錄片教技巧。學生睇完，自己畫完後上載影片，老師就會評畫，家長亦可睇到晒成個過程。以往呢啲過程喺課室發生，家長唔會睇到。」

他又直言，以往的教學著重結果，「一試定生死」，但電子學習則更為著重過程。「現時教育局亦建議，要以不同方法去作評核，唔會一刀切。除了量化，還有些是質化的評估。例如常識科專題研習，分組做，可以電子平台錄低學生的交流，觀察合作情況。」

按圖即睇各年級數學科課程重點：

+ 6 + 6 + 6

著重網課禮儀

教育局日前宣布，學校將於9月23日起分階段恢復面授課程。馮校長表示，這段時間的網課亦會盡量貼近實體的模式，讓學生預先習慣學校生活。「首先會跟返時間表上堂，設班主任堂，但堂數、時間方面學校會再調整，短啲、多啲休息、傾計時間。」

他補充，學校的網課亦同時著重禮儀。「網上禮儀喺呢個年代好重要，好多家長覺得奇怪，點解屋企上堂都要著校服。校方都話返俾佢聽，我地而家開緊學，冇停課，只改為網上上堂，著校服係一個尊重。」回校上課在即，馮校長建議，家長不妨善用網上的學習資源，重溫影片等學校材料，為孩子鞏固上一學年的學習內容，作好復課準備。

相關文章：善用教材為回校做好準備 一文睇清9月小學各級中英數學習重點

按圖即睇各年級中文科課程重點：