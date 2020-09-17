全港首個人工智能兒童近視預檢計劃　免費測三年後度數及專科檢驗

香港為全港近視率最高的地區之一，而要保護兒童眼睛健康，當然要避免經常接觸電子螢幕及多戶外活動，但無奈疫情下可謂難上加難。小朋友長時間需要用電腦上ZOOM課堂，疫情下也大量減少外出，眼睛健康情況令人擔憂，近日，「近視童行」推出全港首個AI人工智能兒童近視預檢計劃，能預測小朋友三年後的近視度數，如屬於高風險更會提供一次免費專科檢驗服務一次，擔心小朋友近視情況的不妨參與。

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本港近視情況嚴重 及早控制度數增長最理想

有研究指出，本港小學一年級學生約有17%近視，但小學畢業卻有53%的人近視，情況不容忽視，而近視情況主要可用三種方法控制，包括低濃度阿托品眼藥水、離焦鏡片、角膜塑形隱形鏡（OＫ鏡 ），醫生會對症下藥為小朋友安排合適的療程。

按圖即睇兒童近視特點：

又近視度數只會隨年齡及發育增長，因此及早控制度數增長速度是最好做法，眼科專科醫生譚德祐分享一個案例，指四年前，為一位6歲小朋友驗眼時，驗出其雙眼均有100度近視，四個月後該小朋友再覆診，右眼已加深變成150度，左眼情況更嚴重達175度，屬於快速的程度，於是為該小朋友處方低濃度阿托品眼藥水，現在該小朋友10歲 ，左右眼均為175度近視。

AI人工智能兒童近視預檢計劃

而不少家長都想知自己小朋友將來是否會成為深近視的一分子，從而作出及早預防的行動。「近視童行」推出全港首個AI人工智能兒童近視預檢計劃，免費為6至12歲近視兒童預測近視增長速度的風險評估，目前預計每月可以提供400個名額，名檢驗結果為「高風險」的小朋友提供一次免費專科檢驗服務一次，有與趣的家長可以留意參加方法：

1.到Zoff眼鏡連鎖店，填寫孩子生活習慣網上問卷及孩子即場電腦驗眼

2.近視度數增長預測，結果將於2-3個工作天內以Whatsapp通知家長

3.如預測結果顯示患有高近視可能或近視增長速度異常，有機會得到由「近視童行」提供免費眼科專科醫生諮詢及檢驗服務一次。(每月名額400)

按圖即睇預防近視貼士：

按圖即睇近視併發症：

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三位「近視童行」榮譽顧問及 眼科專科醫生（左至右）：鍾震宇醫生、湯文傑醫生及譚德祐醫生。

測試日期：由2020年9月17日開始，名額有限，額滿即止（只限星期一至五，公眾假期除外）

測試費用：全免

家長需準備：孩子身高(cm)及體重(kg)、孩子一年前的視力度數或可帶備一年前的舊眼鏡交給職員檢驗

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點圖即睇近視8大徵兆：