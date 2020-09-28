花長時間做功課溫習降低學習效率　專家建議4個方法增強專注力

9月全港學校分階段回校上課，暫時仍以半日上課，部分學校下午回家後要繼續進行網課，之後還要做功課、溫習，有時媽媽還會要求多做幾份額外的補充練習。但有多位心理學家均表示，每天做功課超過1.5小時會讓學習效率降低，成績更可能愈來愈差，想學習更有效率，就要把握做功課的黃金時間，專家亦給出四個提升效率的建議，讓小孩能更專心學習。

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美國維吉尼亞大學心理學教授丹尼爾.T.威林厄姆（Daniel T. Willingham）指出，人類大腦並非為了學習而設計的，而是為思考如打獵和採集食物，雖然到了現代已不用打獵，但這功用仍存於大腦。因此，長時間坐著不動、維持靜態動作來學習會降低效率。教授指出運動過後，流向大腦的血液會增加，神經傳達物質的分泌亦會提高，注意力會更集中。另外由美國學者Susan A. Carlson進行的研究也證明，有運動習慣的小孩的數學和閱讀成績普遍比不常運動的孩子較高。

每天做功課超過1.5小時易讓大腦疲倦

香港革新教育家長同盟於2018年以問卷調查形式訪問了2445位幼稚園及小學生家長，鱔現逾4成高年級學生日花2小時做功課。

西班牙心理學家Javier Suarez-Alvarez於2015年訪問了7千多名小孩後發現，當中從不寫或甚少做功課的孩子，如果認真起來，他們的學習成績平均能提高50分。相反，如果一個學生每日需花超過1.5小時或更多時間來完成功課，學習成績卻會下降。這是因為如果小孩長時間專注在課本學習上，會讓大腦容易處於疲勞狀態，不但降低效率，還會影響記憶和思路。所以，每日做功課時間最好維持在1小時左右。

提升做功課效率的4個方法：

1. 晚飯後至睡前為學習黃金時間

由加拿大心理學教授 Ian Neath發佈的研究指出，晚飯後到睡前是學習的黃金時間，因為睡前大腦較活躍，在這段時間內做功課能更快完成。

2. 按注意力持久度分割溫習時間

連續學習1.5小時，與每溫習20分鐘便休息一次，哪個方式對小孩更好？註冊職業治療師張惠萍指出小孩的專注力時間計算方式為年齡乘3，亦即6歲小孩只能持續集中注意力約18分鐘，10歲小孩約為30分鐘，過後便會開始心散及尋求其他新刺激，因此應靈活更換靜態、動態活動來保持小孩的專注力。爸媽可嘗試把小孩的學習時間分成小段，如每15至20分鐘便小休5分鐘。

3. 簡潔學習環境有助提升專注力

除了溫習的時段和長短，原來小孩所待的環境也會影響效率。美國心理學家Anna V. Fisher和Karrie E. Godwin認為，乾淨明亮﹑白色及方形的房間，比灰暗、形狀古怪（如圓形﹑菱形）的房間，更能提升孩子注意力。另外，書桌附近最好不要擺放鏡子，因為鏡子容易吸引視線，令小孩不由自主地扭頭照鏡子，甚至變成好動的傾向。

4. 運動有助孩子專注

美國佛蒙特大學的研究發現，小朋友維持每天早上規律做中度甚至是激烈的運動，不論是專注力、情緒控制等都有明顯的改善。

另外，Anna V. Fisher又提醒牆上或半空不要有過多的飾物，因為一個認真的孩子，也經常需要用上21%的時間排除飾物的幹擾，因此最好的學習環境是簡潔的空間、固定的書桌，書桌上放的是與學習有關的物品。

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