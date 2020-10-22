小米氣炸鍋︱唔使6百高顏值易上手　有一缺點但仍完勝同級炸鍋？

小米不斷擴充市場，智能家電產品愈出愈多，憑著親民價錢和簡潔外形狂吸媽媽「米粉」，今次介紹的小月亮空氣炸鍋，剛推出便火速登上熱賣榜，網友開箱都大讚一貫的性價比高，雖然只有一個小遺憾，但也輕鬆完勝其他淘寶國產貨，成為入門和進階級最佳之選！

入門和進階級最佳之選：小月亮空氣炸鍋

簡約造型和操作 新手做大廚無難度

近年廚房用具不只要實用，還要高顏值用來裝點家居，因此外形時尚的小米一直深得民心，這款小月亮氣炸鍋採用雪白色流線形機身，以頂燈顯示烹調狀況，全機只配兩個扭掣調節時間和溫度，簡約又容易操作。

很多人都反映入門級的氣炸鍋溫度不夠和受熱不平均，而小月亮氣炸鍋則有200度高溫和9葉強勁風扇，可以讓食物360度均勻受熱，不用額外油都做出酥脆口感，脂肪量最高可降低80%，健康又美味！

無法連接米家APP

小米小月亮氣炸鍋表現不俗，但仍有資深米粉抱怨，它居然少了一項米家產品的優點——連接米家APP！

不少米家家電產品都可連接米家APP，例如感應燈、窗簾、電飯煲、雪櫃等，讓你在家裡和街上都可操控家電，享受智能家居的便利，但是小月亮氣炸鍋只是純機械操作，並無遙距功能，有小部分人因此感可惜。

很多米家家電都有連接手機APP的功能。（mi.com）

不過說句公道話，這款氣炸鍋採用極簡兩鍵操作，平均只需十至二十分鐘便炸出香口小食，實在無需使用APP的理由，不到港幣$600即可入手大容量4.5升炸鍋，總體來說仍是國產貨之光！

（產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2020/10/22）

唔想錯過任何網購限時優惠？立即按此連結前往《一網打盡》官網或加入Telegram Group仲可以拎到定期放送?獨家優惠碼！