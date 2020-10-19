幼稚園學費｜九龍區幼稚園K1名單及學費　有學校學費加123%

不少幼稚園K1已開始接受報名及面試，受新冠肺炎疫情影響，今年部分學校已將面試改為拍片，家長要做的功夫比往年更多。為子女選擇學校時，除了教學模式及教學理念，學費也是考慮的因素之一。《幼稚園及幼稚園暨幼兒中心概覽2020/21學年》網上版早前公布，詳列全港幼稚園2020/21學年的學費，讓家長在選校前作參考，惟部分幼稚園仍未有更新學費資料，以致未能提供最新學年的學費資料。 （資料來源：《幼稚園及幼稚園暨幼兒中心概覽2020/21學年》、學校網站 )

油麻地循道衛理楊震幼兒學校加學費123%

在2020/21學年，在參加幼稚園教育計劃的幼稚園當中，九龍區不少幼稚園的學費也維持不變，當中的全日班也有加學費，以油麻地循道衛理楊震幼兒學校全日班的學費加幅最高，達123%，由去年$5,268加至現時每年$11,760。此外有幼稚園在今個學年減收學費，位於觀塘區的宣道會秀茂坪陳李詠貞幼稚園全日班今年學費減9%，由去年$10,989減至今年$10,000。

相對參加幼稚園教育計劃的幼稚園，在九龍區不參加計劃的幼稚園當中，今年的學費大多維持不變，即使有加學費的加幅約為4至10%。

九龍城區幼稚園名單及學費：

觀塘區幼稚園名單及學費：

西貢區幼稚園名單及學費：

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