幼稚園學費｜新界及離島區幼稚園名單及學費　有全日班免費變收費

不少幼稚園K1已開始接受報名及面試，受新冠肺炎疫情影響，今年部分學校已將面試改為拍片，家長要做的功夫比往年更多。為子女選擇學校時，除了教學模式及教學理念，學費也是考慮的因素之一。《幼稚園及幼稚園暨幼兒中心概覽2020/21學年》網上版早前公布，詳列全港幼稚園2020/21學年的學費，讓家長在選校前作參考，惟部分幼稚園仍未有更新學費資料，以致未能提供最新學年的學費資料。 （資料來源：《幼稚園及幼稚園暨幼兒中心概覽2020/21學年》、學校網站 )

在2020/21學年參加幼稚園教育計劃的幼稚園當中，新界及離島區不少幼稚園的半日班學費也維持不變，但全日班大部也有加學費，有多間更由免費變收費。翰林幼稚園(天水圍)全日班由去年的免費，今年全年收取$2,000，另一間英揚樂兒中英文幼稚園全日班同樣由免費，加至今年$2,210學費。

而不參加幼稚園教育計劃的幼稚園，今年的學費大多維持不變，即使有加學費的加幅約為4至6%。

葵青區幼稚園名單及學費：

荃灣區幼稚園名單及學費：

屯門區幼稚園名單及學費：

元朗區幼稚園名單及學費：

北區幼稚園名單及學費：

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2021/22收生安排（適用於參加「幼稚園教育計劃」幼稚園）