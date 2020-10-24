親子好去處│秋季都玩得踏浪艇　踩45分鐘直達勁靚馬屎洲地質公園

經歷半年的疫情，小朋友經常被困家中，整個暑假就這樣過去了。為了捉緊夏天的尾巴， 十月初阿蕉媽趁着疫情放緩，便帶著兩位小朋友來到大埔汀角體驗一種名叫踏浪艇的新玩意，十分值得推薦給大家。 【原文自阿蕉媽 - 小足跡大世界 親子Channel】

踏浪艇外型像獨木舟，但是採用腳踏方式來推前，而不是靠上肢及身軀力量來划行，英文統稱為「pedal kayak」 。在台灣，踏浪艇多用作釣魚，所以又稱為釣魚獨木舟。經朋友介紹，我們來到位於大埔汀角的香港踏浪艇協會, 租借踏浪艇進行一天的行程。

當日我們首先踏浪到馬屎洲地質公園遊玩，再到三門仔漁排吃海鮮，然後到船灣淡水湖水壩外圍欣賞，最後回到踏浪艇協會的泥灘觀察小生物。

踏浪艇結合科學設計，利用腳踩方式來使船底的兩塊推進小鰭片（flippers）左右擺動來驅動艇隻向前，跟海獅撥水動作相似。由於雙手不用划艇，我們空出的雙手便用來打傘防曬了。

有一點需要特別注意, 就是在淺水區域時, 大家不可以使用腳踏推進器。 因為於淺水區域踏浪, 腳踏推進器會破壞海床, 也會被損毀。因此大家需要先用獨木舟漿划到深水區域, 才可裝上腳踏推進器。

這裏的景色如畫，當我們面向馬屎洲地質公園時，背靠就是宏偉的八仙嶺，右則遙望慈山寺的青銅觀音像，左邊則是船灣淡水湖的大水壩。

我們途經洋洲、穿過三門仔漁排，踏浪45分鐘後到達馬屎洲地質公園連島沙洲登陸。由於踏浪艇濕身程度有限，即使秋季都可以暢玩，但至於屆時落不落水嬉戲，家長可視乎當日環境再判斷，這段時期健康最重要！

來到馬屎洲地質公園，當然要欣賞這裡獨特的地貌！這裡的岩石種類有泥岩、粉砂岩、砂岩及石英岩。島上最具代表性的是2.8億年的古老沉積岩。馬屎洲的紅樹林還吸引了大群白鷺棲息，深具生態保育價值。

中午我們到三門仔漁排一家叫水中天的餐廳午飯，這𥚃的炒蜆和海鮮麵也值得一試啊！午飯後我們踩踏浪艇到船灣淡水湖水壩欣賞壯麗景色，下午3時回到踏浪艇協會, 沖身換好衣物後還可以到海邊的泥灘玩一下。我們首次踏浪艇之旅便圓滿結束。

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