羽絨保養｜季候風吹到周日急降至17度　注意4點羽絨外套都可機洗

很多朋友出於種種顧慮不敢用洗衣機去洗羽絨服，其實大可不必，若是掌握了合適的方法和技巧，機洗是完全沒有問題的。

機洗羽絨衫的4個注意事項（按圖了解）：

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1. 輕柔模式

在洗衣機上選擇「羽絨服洗」模式，待洗滌完畢，不要甩乾或擰乾，將其放在網兜裏進行瀝水，至不滴水時掛在通風處晾曬。晾乾後，用手對羽絨服輕輕拍打，可使內部填充的羽絨恢復自然蓬鬆的狀態，令內部填充物徹底乾透。

有的朋友可能會問，我的洗衣機沒有「羽絨服洗」該怎麼辦？

沒關係，輕柔模式也是一樣的，每個洗衣機叫法不同罷了。

必學3招收納，令羽絨不會產生異味（按圖了解）

2.不要甩乾或烘乾

只是有一點，一定要引起你的注意，那就是羽絨服不要用洗衣機進行甩乾！由於脫水程式沒有針對羽絨服進行優化，高轉速下容易損壞羽絨服面料或裏襯。

另外，除非洗衣機（洗烘一體機）有專門的羽絨服烘乾功能，否則不要使用機器進行乾燥，這是由於羽絨服的填充料主要由角蛋白組成，在高溫下性狀會發生改變，普通烘乾機的高溫會對羽絨服造成一定的損傷。

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3. 徹底沖洗乾淨

每次洗滌後，務必要徹底將洗滌劑泡沫沖洗乾淨，防止洗滌劑殘留對羽絨造成腐蝕。

4. 不要經常洗滌

最後再囑咐一句，羽絨服最好不要經常洗滌，因為頻繁的洗滌羽絨服會損壞內部的保暖介質，在此建議一件羽絨服在整個冬季裏洗1-2次就足夠。

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