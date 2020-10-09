教育局去信全港學校維持半天上課　有小學校長估計直到明年一月

近日新冠肺炎疫情反彈，每日確診數字亦有上升趨勢，更有中學向家長發通告，指有一名學生確診新冠肺炎，全校停止面授課堂。為了防止疫情在學校爆發，教育局今通知全港學校，維持半日課堂，以及減少課堂以外的補習、課外活動等等，相信部分外聘活動導師會繼續面臨寒冬。

按圖即睇近日有家長、學生及職員確診及懷疑確診學校名單（持續更新）：

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學校維持半日課堂 不可舉辦學大型活動

教育局發信致全港學校，須繼續維持半天上課，亦應減少進行面授課堂以外的另一個半天在校內安排的學習或其他活動(包括補課)。如相關另一個半天的活動不可避免，學校須安排學生在校園內用膳，並須保持足夠的社交距離，以及督促學生在放學後儘快回家，不要在公眾地方流連，減低染病風險。而學校在現階段不應舉辦陸運會及水運會等大型活動，以避免人群聚集，增加病毒傳播的風險。

半日制存在一定影響

將軍澳循道衛理小學校長林德育指，目前學校只能安排一些學術、視藝方面的課外活動於網上進行。至於半天上課的安排，林校長預計會維持直至2021年1月份，而半日上課對課程的影響一定存在，上課學習時間減少，學習內容需剪裁，學生在教師指導下掌握學習內容時間減少，對學生掌握學習內容的成效會有影響。

除了課程的影響外，更重要的是失去社交訓練，學生同儕合作的機會減少。由於學生在學校需要保持社交距離，故此對學生的人際關係建立，溝通能力都會有影響。

活動導師疫情下失95%收入 有學校持續聘用表心意

Jumper繩舞館創辦人及課程總監吳柏麒（吳Sir )指，跳繩教練收入是「多勞多得」的方式，而大部分學校都是以「學期」為單位支付薪金，因此疫情下，全職跳繩教練可謂是失去了95%的收入。

三水同鄉會禤景榮學校亦十分明白外聘導師的苦況，因此承諾假如課外活動導師，能把課堂內容轉型成網上教學，校方會繼續安排學生於半日課堂後回家進行，例如畫畫、跳舞、英語等等，而校長李小寶更指，即使活動轉成網上形式，但仍會以過往實體課堂的價格水平支付導師薪金，有部分興趣班導師更因此增加收入，例如校內的機械人，因為網上教學師生比要低才教得好。

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點圖即睇只需12分鐘製作時間-Day 2 麻醬拌烏冬: