BNO移民英國｜明年1月31日起接受居留申請　預計升學競爭大增

英國政府在10月22日公布更多英國國民（海外）護照（BNO）擴權的資訊，只要持有BNO便能在明年1月31日起申請特別簽證「香港BNO簽證」，連同沒有BNO的家人也能申請到英國定居，不限名額限制。 資深升學專家表示，預視未來1、2年港生到英國升學的人數會增加，競爭也會更大，建議學生要用心預備留英升學試，增加入讀心儀學校的成功率。

英國政府日前再宣佈BNO特別簽證的移英細節，預料送子女到英國留學的人數會增加。（Photo AC )

英國政府在網站公布，合資格的BNO港人和家人獲批此特別簽證後，可以到英國居住、工作和讀書，居留5年後可申請定居，滿1年後可申請做英國公民。5年的簽證費用為每人250鎊（約2,500港元），30個月簽證為每人180鎊（約1,800港元）。申請者另要繳交健康稅（health surcharge）。英方強調，這個費用比目前其他申請赴英的簽證更低。

按圖即睇BNO特別簽證細節：

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升學專家：學生入state school競爭大

創智教育國際升學中心（海外升學）資深升學顧問古潔雯表示，近日收到留英升學的查詢已急增2至3成，而因應BNO的政策，她亦預料未來會有更多學生選擇到英國升學，當地排名較高的寄宿學校相信也會變得更大競爭。古潔雯建議，如有意到英國留學的學生宜及早申請和預備升學試，部分受歡迎的學校已即將截止申請。

香港教育資訊網資深升學顧問Laurence亦相信未來1、2年內到英國升學的人會增加，而且學生年齡會愈來愈細。他指，當地State School的競爭一向很大，而香港家長選校普遍集中選擇倫敦、雷丁、肯特郡等地方，當地的學生也會一同競爭，難免拖低入讀心儀學校的成功率。

古潔雯則補充，約克、曼徹斯特、伯明翰也是香港家長熱門選擇定居的城市，「不過假如有較出名的學校，家長都不是太介意到其他地區」。

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