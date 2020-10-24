張敬軒新聘外傭每日整「驚喜」早餐　爛溶溶腐乳凍粥加炭燒燶麵包

外傭是家中的好幫手，但同時衍生不少問題，一直令不少媽媽感到困擾，想不到連歌手張敬軒近日都被家中的「地獄」廚神外傭，搞到早餐都「冇啖好食」，更忍不住在其IG貼文，分享他一星期的早餐，分別有「爛溶溶腐乳加凍冰冰的白粥」、「黑掹掹炭燒牛角包」及「白雪雪特選麵包」，張敬軒更笑指：「我知道這是我的福氣，我知道上帝差遣衪的使者來給我試練！」剛誕下女兒的雨僑更留言指：「坐月餐咁清淡喎...」

張敬軒在IG分享他每日的早餐：

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張敬軒：我發現整個人輕飄飄

張敬軒家中近日來了一位新的外傭，自從這位外傭來了之後，他的早餐就變得甚有「特式」，他連日來在其IG貼出多篇家中外傭準備的早餐圖片，他第一天吃到的是腐乳加白粥。

他說：「那天，我吃的是一大碗白粥和兩塊中式藍芝士 #腐乳 我十分意外，原來不單止有白粥，竟然還可以吃上腐乳，我覺得很豐富，很驚喜 ！個多小時之後，我外出工作。出門口時，我發現整個人輕飄飄的，好像沒有吃過東西一樣 #好像離開了這個世界一樣，感覺十分環保，也很有新鮮感。」

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其後外傭再問他第二天想吃什麼早餐，他說：「不用太複雜，來個法式早餐就可以了！」結果翌天早上，在他吃早餐前已聞到濃厚的燒烤味，他強調是「火燭嗰隻」，而在他眼前的是兩件炭燒牛角包，當晚姐姐再問他第二天想吃什麼早餐，他說：「我懷着矛盾的心情告訴她，吃簡單的就得了，她剛剛才來上班，我不想她太操勞 #我個胃都好操勞，我對她說，去附近的超級市場買一些麵包，做一個早餐麵包籃就可以了 #而我沒有對她說我覺得麵包是這個星球上最安全的食物。」

經過多天的早餐，他指自己領悟到這是自己的福氣，「我知道上帝差遣衪的使者來給我試練 #」而在今早（24日），他再在IG發文，貼出今日的早餐，繼續是白粥，但這次有點不同，不但換了碗，更將腐乳換上醃青瓜，張敬軒笑指：「佢真係冇令我同各位失望，我簡直唔敢相信自己嘅眼睛#我係咪發緊夢 #我係喺未來定係過去。」

除了每日整「驚喜」早餐，張敬軒更指外傭將他的Dior羊毛外套與毛巾一齊洗，結果令外套縮水，他笑指：「我多咗件露臍兼短袖衫著，好嘢！ 」他更笑言：「有咗佢之後我顧家咗好多，成日都會掛住屋企！」

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