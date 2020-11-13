媽媽失眠│老公扯鼻鼾+半夜湊仔　女性年失46天睡眠時間點自救?

媽媽唔易做，日間工作，晚上甚至要煮飯做家務，照顧小朋友，只望晚上能睡個好覺，可是枕邊人扯鼻鼾，半夜又被孩子哭泣吵醒，相信會有不少媽媽很有共鳴。因為總總的原因令媽媽們失眠及睡眠不足，有研究更發現女性每均每晚少睡3小時，致身心疲憊。

英國一項研究發現，女性平均每晚少睡3小時，以一年計算，即失去46天的睡眠時間。（unsplash）

英國一項研究發現，女性平均每晚少睡3小時，以一年計算，即失去46天的睡眠時間。英國《鏡報》亦曾根據研究，並指出有3分之1的女性每晚都被各種原因打擾而起床，另一方面只有5分之1的男性睡眠時常受打擾。不少女性都指出睡眠受擾的問題，主要是因為生理痛、枕邊人的鼻鼾聲，及照顧小孩。

▼▼▼按下圖看媽媽失眠原因▼▼▼

媽媽們睡眠不足，可導致長期精神緊張、身心疲憊、影響情緒，甚至可能感到鬱結，影響身心健康。因此，需要面對睡眠質素不良的問題！另一半的鼻鼾聲量或許太大，令人難以入睡，其實不用分房睡也可以輕鬆解決問題。睡眠受困擾的媽媽們，不妨受看看以下睡眠自救法吧！

媽媽們面對睡眠問題，可以如何自救？（unsplash）

▼▼▼按下圖看媽媽失眠原因▼▼▼

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安睡必備：鼻鼾記憶枕改善鼻鼾問題

如果枕邊人的鼻鼾聲嚴重，其實可利用鼻鼾記憶枕改善問題。這類的記憶枕在日本非常受歡迎，可減緩改善嚴重打鼾頻率，其輕微震動不會干擾睡眠，睡醒後肩膀亦會感到舒服輕鬆。

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(產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2020/11/13)

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