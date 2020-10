親子好去處｜和迪士尼公主合照　同場買限量精品、食主題餐廳

迪士尼的公主故事一向受小朋友歡迎,最近太古城中心聯同華特迪士尼(香港)有限公司聯手為大家呈獻以迪士尼公主為主題的「LIVE YOUR TRUE SELF」活動,場內設有四位迪士尼公主讓大家拍照留念,亦有「迪士尼公主期間限定店」及主題餐廳,公主迷必去! 攝影:龔嘉盛

小女孩一見公主就很開心。

由 10 月 30 日起至 11 月 22 日,太古城中心與華特迪士尼(香港)有限公司聯手為大家呈獻以迪士尼公主為主題的「LIVE YOUR TRUE SELF」活動,活動於太古城中心二樓中庭及中橋舉行。

中庭有四位迪士尼公主(包括灰姑娘(Cinderella)、長髮公主樂佩(Rapunzel)、貝兒公主(Belle)及小魚仙艾莉奧 (Ariel))準備好與大家見面,4位公主擁有堅毅、善良、果敢同冒險的精神,切合「LIVE YOUR TRUE SELF」主題。

+ 10 + 10 + 10

場內更有4個互動藝術裝置,分別為灰姑娘的「Stay Strong and Journey On」、樂佩公主的「魔髮天燈冒險」、貝兒公主的「善良可『瑰』庭園」和小魚仙艾莉奧的「勇闖神秘國 度」。而即場訂閱太古城中心電子報及追蹤太古城中心 Instagram,更可換取迪士尼公主珍藏卡卡套。玩齊四個迪士尼公主體驗區,即可收集當中四款限量版迪士尼公主珍藏卡,只要參加消 費熱賞換領活動,更可獲得特別版珍藏卡,集齊完整一套限量版迪士尼公主珍藏卡。

在活動期間,LOG-ON 將設置主題限定店,發售逾百件獨特的迪士尼公主精品,包括玩具、文具、服飾等,部分更是只此一家的獨家商品或由日本直送到場。而太古城中心內全港唯一的 LOG-ON Café 更與 Hot Toys Cosbaby 聯乘,變身成 "May All Your Dreams Come True" 主題餐廳,大家可以在精緻的迪士尼公主 Cosbaby 佈置氛圍下,模仿公主進食!

+ 3 + 3 + 3

「迪士尼公主 LIVE YOUR TRUE SELF 」

日期:10 月 30 日起至 11 月 22 日

地點:太古城中心二樓中庭及中橋

相關文章:香港樂高探索中心明年初開幕 優先試玩門票今日網上率先發售

+ 2 + 2 + 2