【秋季行山】親子行山必選9條路線　景靚易行交通方便

踏入秋天，最適合去戶外走走，野餐行山絕對是一個不錯的親子活動之一。不過由於疫情關係，過程中大家一定要與其他山友保持適當社交距離，可以的話戴着口罩行也是一個保障自己的做法。至於路線方面，我們找來時常舉辦歷奇和行山活動的林永傑教練，為大家推介幾條行山路線！

家長容易高估小朋友能力

嶺航戶外歷奇的林永傑教練推介的路線大部分的路段都是易行以及平整，不會太艱辛，而且景色優美。

嶺航戶外歷奇的林永傑教練提醒，一家人行山，很多時家長都會高估自己或家人的能力，揀選較難行的路線，行起來特別辛苦，建議沒有行山習慣的人要由淺入深，挑選易行的路線為先。

此外，山路難認，如有信號接收不到又不清楚方向時，不少家長都會開Google Map去找出最近路線，不過Google Map並沒有標示高度，例如路線A看似只有200米，但這200米只是直線距離，其實過程可能要行上行落，比想像中辛苦，因此他建議可以使用有等高線的地圖Apps，包括：ViewRanger、Oruxmaps以及政府推出的MyMapHK。

最後，教練強調所有隨身物品都要帶下山，例如食完的水果皮，看似是「天然」的東西，但原本不屬於這個地方的，仍會破壞生態，有部分生果核對一些雀鳥來說等同毒藥，因此所有物品都一定要帶下山再處理。

教練推介9條親子行山路徑

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1.大埔滘林徑─紅路

路線：松仔園→大埔滘林徑─紅路→松仔園

教練短評：全程約3公里，1.5小時可走完，起步及終點有上落差，中段主要平路，簡單易行，可體驗在林蔭中穿梭。

交通：大埔墟站乘72九巴到松仔園

2.大埔滘林徑─藍路

路線: 松仔園→大埔滘林徑─啡路→松仔園

教練短評: 全程約4公里，2小時可走完，有少少高低起伏，在林蔭中行走。

交通: 大埔墟站乘72九巴到松仔園

3.大埔滘林徑─啡路

路線: 松仔園→大埔滘林徑─啡路→松仔園

教練短評:全程約7.5公里，3.5小時可走完，有少少高低起伏，在林蔭中行走。

交通: 大埔墟站乘72九巴到松仔園

4.大潭篤水塘

路線: 大潭水塘道→大潭篤水塘→大潭道

教練短評: 全程約3.5公里，1.5小時可走完，主要為平路，中段有少許上落，風景不錯，可看水塘、樹林、昆蟲。

交通: 西灣河乘14新巴到大潭水塘道

5.青衣自然徑

路線: 長宏邨→青衣自然徑→青衣西路

教練短評: 全程約3.5公里，1.5小時可走完，有少少高低起伏，景觀開揚，可看青馬大橋，牙鷹洲油庫。

交通: 青衣站乘249M巴士到長宏邨

6.香港仔藍路

路線: 海鷗樓→香港仔水塘藍路→香港仔下水塘→海鷗樓

教練短評: 全程約4公里，2小時可走完，有少少高低起伏，簡單易行，可看水塘風景。

交通: 中環交易廣場乘7號城巴到海鷗樓

7.香港仔水塘道

路線: 灣仔峽閘口 → 香港仔水塘道 → 香港仔上水塘 → 香港仔下水塘 → 漁光邨

教練短評: 全程約4公里，2小時可走完，大部份時間落斜，風景不錯，可看水塘及二戰遺跡。

交通: 金鐘乘15號城巴到灣仔峽

8.香港仔黃路

路線: 海鷗樓→香港仔水塘黃路→香港仔下水塘→香港仔上水塘→海鷗樓

教練短評: 全程約7公里，3.5小時可走完，有不少高低起伏，風景不錯，可看水塘。

交通: 中環交易廣場乘7號城巴到海鷗樓

9.城門水塘

路線: 菠蘿壩→城門水塘→菠蘿壩

教練短評: 全程約8.5公里，4小時可走完，主要為平路，風景不錯，可看水塘、樹林、昆蟲。

交通: 荃灣乘82小巴到城門水塘 (小巴人龍較長)

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