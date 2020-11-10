由20呎檔口到自設廠房　湯水達人爸爸：想孩子喝湯就要夠鮮夠甜！

香港飲食文化中不能不提湯水，普及到連茶餐廳午餐A-E都跟例湯，當然茶記的味精湯跟自家煲的足料愛心湯絕不能相提並論。育有一子一女的Adam，從少習慣喝湯，早年跟賣山草藥的父母學師，加上自己不斷翻書閱典，深信湯水有保健功效。他知道要孩子喜歡飲湯，除了要「真材實料」之外，味道也要夠鮮夠甜，於是他深入藥材發源地，在香港自設廠房包裝，製作出一系列方便易煲又適合香港家庭飲用的湯包，成功在家長界打響名堂。 攝影：龔嘉盛 (部份照片由「家常例湯」提供）

父母最望子女健康

Adam在2019年將父母賣了多年的湯水材料抽真空後，再放到網上售賣，生意愈做愈大，由一日只接10張單，做到現時開鋪開廠。當了爸爸後的Adam，為了兩個孩子喜歡喝湯，遠赴雲南找靚的材料，希望令湯的味道更甜更好味，令小朋友都喜歡喝湯，做父母的，也是希望養得孩子肥肥白白，健健康康。

跟部分父母一樣，Adam與太太Chole都希望一對仔女吃得好，睡得好，健康成長。攝影：龔嘉盛

要孩子喝湯一個字：甜

Adam大仔Jadyen今年5歲，細女今年3歲，他們都喜歡喝「爸爸Soup」，Jayden 邊喝邊說：「好甜好好味！」Adam為了令孩子喜歡喝湯花了不少心機。「好多家長會說小朋友不愛飲湯，但現在的小朋友不像我們細個時，阿媽迫就會喝，他們會選好味的去喝，所以個湯一定要夠甜，但用料又要天然，所以要鑽研配搭，有些家長以為蜜棗是無益，其實是健脾潤肺，所以要知道材料的配搭。」

在煲湯給孩子時，的確給了Adam不少啟發在創作湯包上。「我相信小朋友天生天養，即什麼也要吃，有家長怕這個很涼那個很熱，但你問他有沒有給小朋友吃雪糕、薯條、漢堡包?所以因應季節時令去煲，但大前題那個湯一定要夠甜，而且顏色不可以是黑鼆鼆，小朋友就會喜歡喝。」

Adam說要孩子愛飲湯甜就夠了。

由20呎檔口做起

Adam原來的工作需要經常出差到歐洲，因此經常要吃煎炸食物，每次返港，媽媽都會煲湯給他「排毒」，讓他深信「喝對湯水身體健康」，他說：「因為三個星期才返來香港一次，經常有便秘，每次一回來，不用說，我媽第一煲湯一定是莧菜頭土茯苓粉葛湯，讓我去濕清熱解毒，好明顯飲完會排毒，口臭都消失。」

2016年，Adam決定辭職回去跟父母學賣山草藥。「街市檔口只得100呎，他們給我一個20呎的角落，我自己量好材料，再抽真空，跟他們學賣新鮮山草藥，街坊來到就說自己有什麼狀況，例如睡不着、失眠、小朋友無胃口、有幾聲咳……我們就介紹他買什麼材料、如何煲法。」那時起，Adam更加了解如牛大力、土茯苓、粉葛對身體的功效，愈聽愈有興趣，想知更多，於是自己不停鑽研書藉找資料。

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為母深入山區尋找藥材

藥材有貴有平，Adam深信好的藥材才可以煲出好味有益的湯水，而鎮店之寶是「石斛粉」，就是在Adam為了幫助媽媽改善血壓高情況而努力研製出來。「因為市面上太多人魚目混珠，試想想種在高半山1800海拔仿野生種植場上的品種，跟種在普通地區的當然不一樣。我去雲南一間供貨給雲南白藥的藥廠，找到正宗的石斛，再去種植場看原材料，再買回來製成粉狀。」

Adam將媽媽服用石斛後，糖尿指數的過程全紀錄下來分享。「這個一吃好快就見效，陰虛體質快則兩星期，不用調理兩三個月就已經見到效果，這都書中有根據。」

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點圖即看湯水爸爸介紹兩款適合一家大細飲用湯水：

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Adam表示由於時值秋天乾燥，燥易傷肺，引發咳嗽，霸王花清熱潤肺、除痰止咳、仲滋補養顏。「對於口乾眼乾鼻乾皮膚乾的朋友， 更加適合。」

點圖即看Adam 5個湯水Tips：

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