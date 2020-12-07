奶奶突擊到訪屋企仍亂七八糟？　教你「呃得吓人」10分鐘執屋技巧

編按：收納東西、整理家居應是平日養成的習慣，但人總有惰性，若真的有「臨急抱佛腳」之時，總得一些救急技巧才行。以下分享的10分鐘執屋技巧，學懂的話應能在老爺奶奶或其他親戚朋友突然拜訪時，都能於短時間內營造出別人看不出的整潔假象吧！

男友與友人突然拜訪！但因為今天早上非常慌亂房子裏亂七八糟！覺得糟透了！真討厭，讀者們是不是有過這種經驗呢。

唉呦！想不到○○竟然不會打掃？好髒啊！原來私底下很髒亂〜

為了不讓人這麼想，在友人到訪前迅速地整理一下吧！於是，本文請到房屋打掃業界的名人！打掃專家Y先生傳授用10分鐘整理房間的方法。

按圖即學10分鐘整理房間大法！

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了解自己房間的重點位置

專家說首先，在打掃前先了解自己房間的重點位置。嗯？重點位置是甚麼？

一眼望去整個房間時，房間內最佔面積的東西是甚麼？例如，梳化大的話就梳化。桌子大的話就桌子、床鋪大的話就床鋪等。進房間時最顯眼的地方就稱作重點位置。

原來如此！小編的房間應該是桌子……，再來梳化等。確認了自己房間的重點位置後，就開始整理囉！

Point1. 根據視線來整理

自己打開房門看看，人的視線會怎樣移動，把自己當作客人，來整理房間吧。打掃的訣竅是努力打掃一開始決定的重點位置喔！

即是依照看到重點位置的順序來打掃。以小編來說，先整理桌子上的東西，再來就是整理散落在梳化上的衣服。喔喔喔！光這樣，就覺得房間有整理過了。感覺更有精神打掃了呢。

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Point2. 創造空間

將雜誌跟書籍對齊疊好。整理好散落一地的衣服等，意識着創造空間來整理，這樣房間整體的觀感都會變好。

如果堆了很多衣服的話，能折起來的東西就折起來。把雜誌跟書籍都整理好！少了邊邊角角的東西後房間裏就會多出一些空間，變得比較寬廣喔〜

Point3. 別在桌子上放東西

無論哪個房間裏都會有桌子對吧。基本上，不要在桌子上放東西。

有在飯桌上放文件、餅乾跟面紙等的壞習慣的小編……反省中。桌子很容易看出生活感，盡量別在上面放東西，或是將東西整理好。

Point4. 會發光的東西要擦乾淨

最後將玻璃桌、櫃子跟鏡子等會發光的東西擦乾淨，就近乎完美了。有剩時間再做就可以了。如果做到這一步，房間的觀感會亮晶晶的喔！

小編房裏有很大的鏡子。而且，桌子跟電視櫃等都是玻璃製……只要用能快速擦乾淨的道具迅速地擦掉灰塵的話就會變乾淨喔！

為了讓打掃更輕鬆……

為了讓打掃更輕鬆，專家說平時決定所有的東西的固定位置是很重要的。只要能放回固定的位置，不僅變輕鬆，打掃的速度也會變快。小編也要快點為放着沒收的東西訂下固定位置。

讀者們也用上述技巧讓房間亮晶晶吧！目標成為沒有生活感，有魅力的女性吧。

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