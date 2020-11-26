新冠肺炎確診個案上升多校受影響　教育局指暫未有計劃全面停面授

本港確診個案持續上升，每日確診個案數字更直逼破百邊緣，隨著確診人數的上升，部分學校也開始出現確診患者或緊密接觸者，令不少家長擔心新冠肺炎會在學校爆發。而目前單以11月計算（截止26日），受確診個案影響的幼稚園及中小學最少已有11間，教育局局長楊潤雄今午(26日）出席記者會交代《施政報告》政策時，亦有回應有關是否會停課一事。

按圖即睇有學生、家長及老師確診新冠肺炎及曾接觸患者的學校名單：（11月26日更新）

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停課意向難統一 醫療決定是按每日情況

家長對目前停課指引及安排感不滿（圖片：不願小朋友成為功課奴隸群組截圖）

就目前疫情下是否實行全面停課，持不同角度、身份去看或有不同意見。部分以健康為最優先考慮的家長，認為停課是最保障的做法，但亦有家長已習慣新常態下的生活，加上網上教學和面授存在巨大差異，因此如非必要，希望維持實體課堂。

教育局局長楊潤雄出席記者會交代《施政報告》政策時，回應記者有關考慮停課問題時亦指出家長意見兩極化的情況，強調教育局「兩邊的聲音都收到」，他強調，防疫安排是按科學證據及醫療意見判斷，當有任何決定，會盡快通知家長及學校，讓大家有時間做準備。醫療決定是按每日情況，不能預早估計幾日走勢，難稱要提早多少日通知。

暫未有停課計劃

楊潤雄稱目前初小已經暫時停止面授，知道不少家長都有意見，認為要全港停課，而疫情影響停課安排上，當局會緊密與衞生署、衞生防護中心、專家溝通，討論是否需要收緊學校安排。

記者會上，楊局長亦澄清有網上新聞指周一要停課，這個消息是錯的，因此家長轉發時要留意消息真確性。

按圖即睇有學生、家長及老師確診新冠肺炎及曾接觸患者名單：的學校（持續更新）

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有多間中小學的學生、家長及教師相繼確診，亦有學校學生及家長、教職員等曾與患者接觸，每間學校的停課處理方法也不同，但均會參考衞生防護中心建議，例如停課14日甚至全校職員及學生均須接受檢測。

11月26日

福建中學一名15歲女學生確診（個案編號：5931）。

11月25日初步確診的兆景護老院職員確診，家人在地利亞加拿大學校就讀，防護中心建議學校先停課，等候密切接觸者樣本檢測結果。

明愛胡振中中學宣布，一名學生初步確診，學校會暫停面授課程直至另行通知。

11月25日

旺角中心一名婦產科醫生確診新冠肺炎，該名醫生是劉黃色鳳，其緊密接觸者就讀滬江維多利亞學校須停課。

11月24日

北角蘇浙公學15歲學生，衞生防護中心建議該校停課14日，全校職員及學生均須接受檢測。

上水的香港道教聯合會鄧顯紀念中學拉丁舞導師初步確診，11月20日是該導師最後一天到校，期間曾使用校園內的職員男廁、一樓男廁、活動室及小食部。校方稱11月25日會為學校消毒，並要待衞生防護中心指示，才決定是否停課。

11月23日

嘉諾撒聖心學校一名小六學生家長初步確診新冠肺炎，學校表示高小學生23日起暫停面授課程兩日。

德望學校中學部11月23日透過校網公布，一名家長確診新冠肺炎，該校於11月24日起關閉校園4天，並會為校園進行徹底清潔消毒。

11月22日

11月22日增68宗確診個案，當中46人來自跳舞群組，包括確診患者的家人、朋友也受到感染，當中包括一名教師，在長沙灣香港科技專上書院教毅進課程，11月20日是最後上班日，該班別有20多人，需要先暫停面授課程，學校會大清洗，其他學生會安排檢測。

11月21日

大埔靈糧堂劉梅軒中學一名中六學生初步確診，11月20日曾回校上課。

11月11日

協恩中學一名實習老師確診新型肺炎，學校須暫停面授課堂14日至本月24日，該名實習老師來自浸會大學，近兩星期曾任教體育課。

11月9日

聖公會主風小學一名教職員初步確診新型肺炎，是一名50歲男確診者的太太，學校即時決定取消11月10日、11日的網課，安排教職員檢測及其他措施。曾與初步確診老師短暫接觸的一班畢業生，校方已通知其所屬中學校長及家長。

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