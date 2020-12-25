聖誕節│節日一家中細留家唔怕悶　推介5個在家玩簡單小遊親

今年受到疫情影響，小朋友留在家中的時間變多，聖誕假期在家中除了溫習、上網，還有什麼事可以做？今次向大家推介5個簡單易玩的小遊戲！

1.DIY小社區

既然疫情期間無法外出，不妨和小朋友一起用紙皮、顏料、顏色紙DIY一個迷你小社區。爸爸媽媽可以讓小朋友憑記憶拼砌出附近街道的樣貌，不但可以訓練孩子記憶力，亦可以教導孩子分辨地理位置。

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2.感官遊戲箱Sensory bin

觸摸不同物品對於小朋友的感官發展有好處，在疫情下，爸爸媽媽可以將家中的食材（例如麵粉、大豆、燕麥）放入一個大箱子內，再加入一些玩具及量杯讓小朋友挖取和傾倒。爸爸媽媽還可以製作特別主題的感官遊戲箱，例如太空及恐龍樂園等等。

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3.套圈圈遊戲

相信很多小朋友都玩過套圈圈遊戲，其實要DIY非常容易！只需要將數個用完的廁紙筒貼在一個大紙板上，然後將紙板剪成幾個圈圈即可。爸爸媽媽可以將廁紙筒和圈圈填上不同顏色，然後要小朋友將圈圈套在相同顏色的廁紙筒，刺激又好玩。

套圈圈遊戲（圖片來源：learningresources）

4.繩網陣

其實在家中也可DIY「繩網陣」，只要將幼繩圈著枱腳櫈腳，就可以結出縱橫交錯的繩網陣。嫌單純繩網陣不夠好玩？亦可以在繩網陣加上鈴鐺，要求小朋友在不讓鈴鐺發出聲音的情況下通過繩網陣，亦可以繩子各處夾上不同數字的啤牌，要小朋友玩數字遊戲。（例如要小朋友配對相同數字、順序拿1到10，或是選出兩個相加起來等於10的數字等等。）

5.聲音感官瓶

爸爸媽媽只需要準備幾個空樽，然後再空樽內放入不同的物品，然後讓小朋友搖晃樽子以比較聲音大小。小朋友亦可以將感官瓶當作樂器演奏！

聲音感官瓶（圖片來源：handsonaswegrow）

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