農曆新年│小朋友新年必學利是封摺紙　簡易摺出3款可愛動物

撰文： 余嘉文 最後更新日期： 2021-02-15 12:30

對於小朋友來說，農曆新年最重要的活動當然是「逗利是」！小朋友收到利是後，除了可以將利是封拿去回收，亦可以利用利是封摺紙！

每年農曆新年，長輩都會「派利是」給小朋友，不過在慶祝農曆新年的同時，香港人每年使用高達3.2億個利是封，相當於砍伐16,300棵樹。除了把利是封竹丟棄和回收重用之外，還可以升級再造，把用過的利是封轉變成一件件有趣又漂亮的小手作。海洋公園今次教大家利用利是封摺出3款不同的小手作。

小朋友可以將用過的利是封摺出不同小手作！

按圖即睇如何用利是封摺皇冠：

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因為伐木、採礦和興建道路，森林不斷遭受破壞，人類亦為了耕種和畜牧令森林漸漸消失。在金剛鸚鵡的許多分布範圍內，森林消失的速度都相當快。我們可以減少使用及丟棄紙製品，以回收重用及升級再造出一分力，降低使用紙的數量，減少伐木的需求。

按圖即睇如何用利是封摺金剛鸚鵡：

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水母透明的身軀跟塑膠袋相似，近年不少海洋生物的胃內都有發現不能消化的塑膠袋，相信是當塑膠垃圾不當地進入大海後，被海洋生物如綠海龜等，誤以為是水母而吃下，最後危害到牠們的生命。除了不妥善處理垃圾外，減少使用膠袋及塑膠製品也是重要的行動。從源頭減廢，可以降低塑膠垃圾意外污染海洋的機會，為保護海洋及海洋生物出一分力。

按圖即睇如何用利是封摺水母：

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按圖即睇用利是封自製3個小遊戲：

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按圖即睇投委會網上遊戲玩法：