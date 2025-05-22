孩子試探父母底線其實在學因果關係！拆解兒童智能發展的7大範疇

每位家長都曾好奇，為甚麼孩子會刻意做「錯事」來引起父母的反應？為甚麼明明已經失敗過一次，他們還是會再次嘗試。這些行為其實都反映了孩子在建立認知、理解世界。以下分享兒童智能發展的7個主要範疇，家長可了解孩子在發展不同能力時會有甚麼行為。



瑞士心理學家皮亞傑曾經指出，兒童的思維方式與成人截然不同。他們的認知發展不僅受遺傳因素影響，也會隨著生活經驗與環境刺激不斷調整。因此後天的引導不但重要，更可以減少先天條件帶來的限制。

兒童的認知發展雖受先天因素影響，但後天引導同樣重要。（Freepik）

兒童智能發展的7個主要範疇

1. 感官與知覺

孩子會透過不同感官來認知世界，包括視覺、聽覺、味覺、嗅覺以及觸覺。他們會觀察光線的變化、物件的質地、聲音的節奏。這些感官體驗都是他們思考和學習的基礎。

2. 因果關係

有些孩子會把水倒在地上，觀察大人的反應；重複按玩具的按鈕，想知道下一次是否還會發出聲音。這樣的「試驗」都是在測試因果關係，觀察這樣做會有甚麼後果。

過程中，孩子會學習察覺自己的行為帶來的結果，也開始能理解外界事物之間的因果聯繫，甚至進一步透過思考來預測後果。

3. 空間感

有些孩子喜歡把玩具從小排到大，或是玩迷宮遊戲，這些活動都有助於建立空間概念。孩子逐步理解對自己與物件、物件與物件之間的空間認知，包括物我定位、物件之間的空間關係、物件共存概念、平面與身體空間等。

4. 物件概念

孩子會在日常生活中反覆接觸不同物件，慢慢掌握它們的特性。他們會學習配對形狀相似的東西、比較兩件物品的不同、或者將用途類似的東西歸類在一起。

例如匙羹、杯子等物件，這些物件對他們來說，起初只是形狀和顏色。隨着時間推移，他們會慢慢地懂得分辨用途和特徵。有些孩子甚至能將這些物件聯想到特定情境，例如吃飯時的動作或習慣。

5. 顏色感

孩子會透過反覆的配對、分類和辨認，逐漸建立對不同顏色的認知，並應用在日常生活中。

6. 形狀理解

孩子透過配對、分類、辨識、模仿畫形狀，以及實際運用，逐步建立對各種形狀的認識。

•1-2歲：開始配對單一形狀

•2-3歲：能分辨三種基本形狀（圓形、方形、三角形）

•3-4歲：能把圓形圖案與相似實物配對

7. 數學概念

當孩子對物件的特性、物件之間的關係有基本理解後，會進一步發展出大小、長短、數量等概念。他們能透過排列、比較、數算等練習，逐漸發展出簡單的運算與邏輯推理能力。